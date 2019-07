Južná Kórea repatriovala troch rybárov z KĽDR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 29. júla (TASR) - Južná Kórea poslala v pondelok späť do vlasti troch rybárov zo Severokórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR), ktorí počas víkendu neúmyselne prekročili námornú hranicu v rybárskom člne a uviedli, že sa chcú vrátiť. Informovalo o tom juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie, píše agentúra AFP.povedal predstaviteľ ministerstva novinárom v Soule.Plavidlo prekročilo námornú hranicu v Japonskom mori medzi dvoma Kóreami v sobotu večer. K stožiaru malo priviazaný biely uterák.Juhokórejské úrady predpokladali, že biely uterák je signálom, že posádka chce dezertovať, a preto plavidlo eskortovali do vojenského prístavu na ďalšie vyšetrovanie. Rybári však počas vypočúvania uviedli, že hranicu prekročili omylom a chcú ísť domov, dodalo ministerstvo.Zmienenému víkendovému prípadu predchádzal podobný v júni, keď sa severokórejský rybársky čln doplavil až do juhokórejského prístavu. Dvaja z členov posádky oznámili svoj úmysel zbehnúť a dvaja sa rozhodli vrátiť do vlasti. V dôsledku zlyhania pohraničnej bezpečnosti odvolali severokórejského generála.Vo vodách Žltého mora - bohatých na ryby -, na ktoré si robia nárok oba kórejské štáty, dochádzalo v minulosti sporadicky k násilnostiam. Sporná námorná hranica nie je jasne vyznačená a severokórejské vojenské lode a rybárske člny ju často narušujú.Podľa juhokórejských vládnych štatistík ušlo od konca kórejskej vojny v roku 1953 do Južnej Kórey približne 30.000 Severokórejčanov.