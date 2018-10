Južná Kórea zamietla udeliť Jemenčanom štatút utečenca

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 17. októbra (TASR) - Južná Kórea odmietla v stredu udeliť štatút utečenca takmer 400 uchádzačom o azyl z vojnou sužovaného Jemenu. Stalo sa tak až celé mesiace po ich príchode na ostrov Čedžu, ktorý vyvolal nevôľu voči migrantom.Soulské ministerstvo spravodlivosti povolilo ročný humanitárny pobyt 339 Jemenčanom, ktorí požiadali o azyl. Odôvodnilo to tým, že ich bezpečnosť a sloboda by boli v ohrození, ak by museli odísť.Ministerstvo odmietlo povoliť takýto pobyt 34 ďalším Jemenčanom, ale môžu sa odvolať. Rozhodnutia v prípade 85 žiadateľov odložili.Agentúra AP pripomína, že iba malej časti žiadateľov udelia štatút utečenca v Južnej Kórei, ktorej kultúra si veľmi cení hodnoty etnickej homogénnosti.