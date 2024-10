Južné regióny boli a sú za Ficových vlád ignorované, práve oni najviac pocítia drahotu, konštatuje PS (video)

Podnikateľov a podnikateľky hodila vláda cez palubu

Rokovania a návštevy PS

Katastrofálny stav ciest a železníc

11.10.2024 (SITA.sk) - Južné regióny boli a sú za Ficových vlád ignorované. Skonštatovalo to opozičné hnutie Progresívne Slovensko na výjazdovom rokovaní svojho poslaneckého klubu v Novohrade.„Práve oni najviac pocítia Ficovu drahotu. Či už ide o rodičov so zdravotne znevýhodnenými deťmi v Lučenci, ktorí vytvorili centrum pre deti najmä s autizmom, alebo o seniorky v centrách v Hrušove a v Haliči či opatrovateľky z Lučenca, ktoré za prácou odchádzajú do Rakúska," uviedla poslankyňa Simona Petrík a dodala, že aj na základe rozhovor s miestnymi chcú prinášať riešenia špeciálne v sociálnej oblasti.Poslanci a poslankyne PS v Novohrade absolvovali aj stretnutia s podnikateľmi a podnikateľkami, najmä malými a strednými. Podpredseda hnutia Michal Truban poukázal na ich sklamanie z prístupu vlády ku konsolidácii.„Vláda ich úplne hodila cez palubu. Bez varovania, bez konzultácie a chaoticky. Predovšetkým tou hanebnou daňou z bankových prevodov. Tá bude dusiť podnikateľov a lokálnu ekonomiku v celom regióne," povedal.Progresívne Slovensko ju podľa jeho slov zruší hneď, ako bude môcť a začne prijímať zákony, ktoré budú podnikavosť podporovať, nie ničiť.Líder progresívcov Michal Šimečka spoločne s ďalšími poslancami a poslankyňami rokoval so starostkou obce Hrušov, s primátorom Veľkého Krtíša, hovoril s miestnymi podnikateľmi, navštívil aj denný stacionár pre seniorov, veľkého miestneho zamestnávateľa a tiež lokálnych pestovateľov zeleniny.Pozreli si aj klubovňu matiek detí so zdravotným znevýhodnením, poradenské centrum, základnú školu či biofarmu.Zavítali do oblastnej organizácie spolku Živena, Kultúrneho centra Ábelová či Centra integrovanej a sociálnej starostlivosti Halíč. Hovorili s predstaviteľmi cirkví, opatrovateľkami aj s viacerými miestnymi občianskymi združeniami.Šimečka poukazuje na to, že cestná a železničná infraštruktúra sú v Novohrade v katastrofálnom stave a problémom je aj vyššia kriminalita.„Takmer všetci nám hovorili, ako na nich vláda za celé tie dlhé roky kašle. Obrovským problémom Novohradu je odchod mladých do zahraničia. Tieto mestá a obce sa vyľudňujú, seniori tu zostávajú opustení, v ambulanciách a na školách nemá kto liečiť ani učiť," uviedol Šimečka. Dodal, že Progresívne Slovensko chce takto postupne prejsť všetky regióny.