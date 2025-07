Južné Slovensko čaká hudobný zážitok roka – prídu Delegation aj Gipsy Kings

Delegation, legendy funky a R&B zo 70. a 80. rokov,

7.7.2025 (SITA.sk) -Južné Slovensko sa už o pár dní poriadne rozvibruje. Odsa v Kolárove uskutoční už ôsmy ročník Festivalu Vodný mlyn , ktorý z nenápadného regionálneho podujatia vyrástol na festival, o ktorom počuť široko-ďaleko.Tento rok sa organizátori rozhodli, že latku opäť posunú vyššie. Do areálu ikonického lodného mlyna pri brehoch Malého Dunaja prídu mená, ktoré poznajú fanúšikovia po celom svete:Čo robí tento festival výnimočným? Spojenie kvalitného hudobného line-upu, vody, prírody a uvoľnenej letnej atmosféry. Lodný mlyn v Kolárove je sám o sebe unikát – drevený most, šum Dunaja a prírodné prostredie vytvárajú kulisu, ktorú inde len tak nezažijete.Organizátori sú miestni nadšenci, ktorí festival rozbiehali pred siedmimi rokmi s víziou oživiť svoje mesto. Dnes patrí medzi najväčšie letné podujatia v regióne s návštevnosťou vyše, a tento rok sa očakáva ešte viac.Okrem koncertov čakajú návštevníkov aj sprievodné aktivity – gastro zóna s lokálnymi chuťami, oddych pri vode, rodinné aktivity či večerné divadlo pod holým nebom (v maďarskom jazyku).Pre tých, ktorí si chcú festival užiť ešte pohodlnejšie a s maximom komfortu, je pripravená aj VIP zóna. Okrem najlepšieho výhľadu priamo na pódium, s interpretmi doslova na dosah, ponúka aj celý rad ďalších výhod: vlastný bar a samostatné toalety, urýchlené odbavenie pri vstupoch aj pri občerstvení, kryté sedenie na oddych, vyhradený tanečný priestor a vlastné možnosti stravovania. Je to ideálne pre každého, kto si chce hudbu, atmosféru aj celý festival vychutnať naplno.Aj vďaka Festivalu Vodný mlyn už Kolárovo dávno nie je len nenápadné miesto na mape. Počas troch letných dní sa tu stretáva slovenská, maďarská aj zahraničná hudobná scéna, aby rozprúdili zábavu pre návštevníkov z celého regiónu.Ak si to nechcete nechať ujsť, lístky sú dostupné v predpredaji za zvýhodnenú cenu na www.hajomalomfeszt.sk Informačný servis