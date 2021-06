Južnú Moravu zasiahlo tornádo, hlásia obete a polovica obce Hrušky je zrovnaná so zemou (video+foto)

aktualizované 25. júna 10:03



Prosíme aby lide nejeli v tuto chvíli pomáhat přímo do zasazenych obci. Znacne se nám komplikuji odjezdove a příjezdové trasy a doprava v obcích. Obracejte se prosím na infolinku 800129921 ke koordinaci pomoci. June 25, 2021

Autá vietor odhadzoval k domom



Uzatvorený hraničný priechod Kúty - Brodské

Hraničný priechod s Českou republikou Kúty – Brodské na úseku diaľnice D2 bude neprejazdný minimálne do 12:00. Uzavretie priechodu súvisí s vyčíňaním počasia na južnej Morave v Českej republike.



Doprava je naďalej z D2 presmerovaná cez Kúty po starej ceste na hraničný priechod Drietoma. Informovala o tom bratislavská polícia vo svojom profile na sociálnej sieti.



Info z energetického a dopravního krizového štábu. Přetrvává problém na D2, kde je dálnice uzavřena na km 50. Přes dálnici je kabel, k jehož odstranění je nutné nejdříve zafixovat velké stožáry ČEPS, jinak hrozí jejích pád. Podle posledních informací bude vyřešeno do 12:00. — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) June 25, 2021



Záběry z terénu. Bez komentáře. pic.twitter.com/02ldrJLR1y — HZS JMK (@hzsjmk) June 25, 2021

Hamáček: Pohľad ako z apokalypsy

Obrovská katastrofa na Hodonínsku, navštívil jsem obce Hrušky a Lužice, hovořil se starostkou i starostou, zasahujícími hasiči a policisty. Nabídl jsem maximální možnou pomoc. pic.twitter.com/GErlYR43Mh — Jan Hamáček (@jhamacek) June 25, 2021

Náš USAR tým byl nasazen na území Moravské Nové Vsi. Vyhledáváme osoby a řešíme stabilitu poškozených budov. Jsme v koordinaci s USAR týmem @hzsmsk a velením @hzsjmk@hasici_cr pic.twitter.com/oAjr2CARJa — Hasiči Praha ? (@HasiciPraha) June 25, 2021

Okamžitá mimoriadna finančná pomoc

Pojišťovny v noci ustavily krizové štáby, vyhlásily kalamitní stav, posilují týmy likvidace škod a posílají je na místo. Počítáme s rychlým poskytnutím záloh a zrychlenou výplatou těchto katastrofických škod. Jsme připraveni pomoci, jako při povodních v minulosti @cap_cz #tornado — Jan Matousek (@matousek_jan) June 25, 2021

Připravujeme pokyn pro @financnisprava, aby poškozeným podnikatelům ze zasažených území poskytla maximální úlevy. To znamená odklad pro podání a splatnost daně z příjmů z 1.7. do 31.8. a odpuštění záloh na silniční daň. — Alena Schillerová (@alenaschillerov) June 25, 2021

Od 9 hod. budou na radnicích v postižených obcích mobilní týmy ÚP vyřizovat a vyplácet mimořádnou finanční pomoc až 58 000 Kč a odpovídat na související dotazy. Kontakt pro Lužice, Mikulčice a Hodonín p. Svobodová 733534076. Pro Moravskou N. Ves a Hrušky p. Straková 607147270. — Jana Maláčová (@JMalacova) June 25, 2021

Bez elektriny sú tisíce odberných miest

V krizovém týmu energetiky a dopravy evidujeme v tuto chvíli 78 tis odběrných míst bez elektřiny. ED.G. 73 tis, ČEZ 5 tis. Nejvíce postižené oblasti Hodonínsko/Břeclavsko, zejm. obce Lužice, Hrušky, Mikulčice, Tvrdonice, M. Nová Ves. — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) June 25, 2021

? Spustili jsme krizovou linku. Nabídku pomoci obcím zasaženým tornádem volejte 800 129 921. Fungovat bude nonstop i o nadcházejícím víkendu. pic.twitter.com/1F6Hb6eCZX — Jihomoravský kraj (@Jihomoravsky_kr) June 25, 2021

Pomáhať sa snaží aj Slovensko

25.6.2021 (Webnoviny.sk) -Južnú Moravu vo štvrtok zasiahli silné búrky a objavilo sa aj tornádo. Veterný vír, ktorý sa prehnal Břeclavskom a Hodonínskom, zanechal veľké škody. Ako informuje spravodajská televízia ČT24,Občania Slovenska by medzi obeťami a zranenými byť nemali. Agentúru SITA o tom informoval hovorca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Tomaga . Dodal, že rezort je v neustálom kontakte s miestnymi úradmi.Hasiči majú v najviac zasiahnutých oblastiach viac ako 100 jednotiek. Pomáha aj ťažká technika a kynológovia, ktorí vyhľadávajú ľudí v sutinách, a pomôcť by mali aj dve ženijné jednotky armády, uviedol hovorca hasičov Jaroslav Mikoška.Prijať zranených podľa požiadaviek českej strany je pripravená aj Univerzitná nemocnica v Bratislave . Rovnako sú pripravené prijať pacientov aj nemocnice v Myjave, Skalici a Malackách. Informuje o tom slovenské ministerstvo zdravotníctva vo svojom profile na sociálnej sieti.Vír spôsobil najväčšie škody v obciach. Polovica obcezrovnaná so zemou, uviedol pre Novinky.cz zástupca tamojšieho starostu s tým, žesú popadané drôty a časť domácností je bez elektriny. "Máme tu sto až 120 poškodených domov, z ktorých nemalá časť pôjde k zemi. Nerobím si ilúzie a myslím si, že veľa tých objektov nebolo poistených, veľa ľudí sa tak dostane do veľkých komplikácii," uviedol starosta obce Lužice pre Českú televíziu.Hasiči v okresoch Břeclav a Hodonín riešili stovky udalostí,. Hasičský záchranný zbor Juhomoravského kraja na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter pred polnocou informoval, že nasadených je 194 jednotiek a 267 kusov techniky. "Vyhlásili sme zvláštny stupeň poplachu. Zriaďujeme krízový štáb a plánujeme pomoc z radov z iných krajov," informovali hasiči vo štvrtok večer.Meteorologička Dagmar Honsová pre Novinky.cz potvrdila, že okresom Hodonín sa prehnala. Tornádo je veterný vír, ktorý sa dotkne zeme. Ak sa drží nad povrchom, je to takzvaná tromba.Extrémne počasie na Břeclavsku a Hodonínsku, ktoré zahŕňalo aj krúpy veľké ako tenisové loptičky, zanechalo postihnuté miesta v katastrofickom stave. „Je to pohľad ako z apokalypsy. Ľudia sa pomaly prebúdzajú do strašného rána a našou úlohou je im maximálne pomôcť,“ vyjadril sa minister vnútra Jan Hamáček v Lužiciach.Podľa Hamáčka na postihnutých miestach už fungujú záchranné práce, vrátane nasadenia tímov USAR (tímy na vyhľadávanie a záchranu osôb v zastavaných územiach, pozn. SITA), po ktorých bude nasledovať rekonštrukcia. Hamáček sa zároveň poďakoval všetkým záchranným zložkám za ich prácu a ocenil aj zahraničnú pomoc zo Slovenska i Rakúska.Ako ďalej skonštatoval Hamáček, s ministerkou financií Alenou Schillerovou, premiérom Andrejom Babišom aj starostami riešia, ako ľuďom finančne pomôcť. Peniaze musia podľa neho prísť čo najrýchlejšie, aby mohli začať potrebné práce. "Budeme tiež musieť prísť s veľkým balíkom rekonštrukcií, časť poničených domov bude musieť ísť dole a niektoré ulice je treba vystavať znova," dodal.Schillerová v noci na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedla, že(zhruba 2 281 eur). Ako píše web iDNES.cz(zhruba 393 344 eur)Veľké problémy hlásia podľa portálu TN.cz aj energetici. Spoločnosť EG.D zo skupiny EON eviduje 42 porúch na vedení vysokého napätia, značné škody na sieťach nízkeho napätia a tiež tri poruchy na linkách veľmi vysokého napätia.Približne 70-tisíc odberateľov je bez dodávok elektrickej energie. „Najvážnejšia situácia je na južnej Morave, kde je v oblasti Hodonína, Břeclavi a Vyškovska viac ako 40-tisíc odberateľov bez dodávok elektrickej energie,“ vyjadril sa hovorca spoločnosti Roman Šperňák. V Zlínskom kraji evidujú 15-tisíc domácností bez dodávok elektrickej energie na Uherskohradišťsku a v okolí Slavičína. V južných Čechách a na Vysočine je s obmedzením dodávok elektrickej energie 9 500 odberateľov.Juhomoravský kraj zriadil aj, na ktorej ľudia môžu ponúknuť aj svoju pomoc postihnutým obciam. Fungovať bude nonstop, už aj počas nasledujúceho víkendu.Slovenský premiér Eduard Heger OĽaNO ) na sociálnej sieti uviedol, že. K hraniciam sa už presunuli aj hasiči z Bratislavy a Trnavy.Rovnako je Slovensko pripravené pomáhať s príjmom pacientov podľa požiadaviek Českej republiky. Šéfom rezortov zdravotníctva, vnútra a obrany sa Heger poďakoval za rýchlu reakciu a mobilizáciu všetkých zdravotných a záchranných zložiek, ktoré sa podieľajú na pomoci.Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) vo svojom profile na sociálnej sieti uviedol, že je v kontakte s českým rezortným kolegom „a". Pomoc Česku deklaroval aj šéf rezortu vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). „Českého ministra vnútra som informoval, že sme pripravení pomôcť, akokoľvek budeme vedieť a môcť," napísal na sociálnej sieti.Aj predseda parlamentu Boris Kollár Sme rodina ) v statuse na sociálnej sieti napísal, že Slovensko je pripravené poskytnúť Českej republike akúkoľvek pomoc, ktorá bude potrebná. Ďalej uviedol, že. Dodal, že tornádo postihlo sedem obcí. Slovensko poskytlo v tejto súvislosti aj svoje záchranné zložky.. Jej reakciu poskytol hovorca hlavy štátu Martin Strižinec . „Rozsah škôd, materiálnych aj ľudských, je nepredstaviteľný a želám našim susedom veľa sily, ktorú budú potrebovať na vyrovnanie sa s následkami pohromy. Zároveň oceňujem okamžitú pomoc slovenských zdravotníkov postihnutým obciam," zdôraznila.