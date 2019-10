K 30. výročiu Novembra v Trnave vystúpi Pražský výběr i Plastici

Na archívnej snímke je pohľad na Trojičné námestie z Mestskej veže v Trnave. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Trnava 30. októbra (TASR) – Na takmer dve tretiny novembra je v Trnave rozložený program pripomínajúci udalosti Nežnej revolúcie. Inštitúcie v meste sa spojili a pripravili pre Trnavčanov koncerty, výstavy a besedy. Na organizácii participuje krajská a mestská samospráva i viaceré organizácie.V úvode 9. novembra ocení Trnavský samosprávny kraj (TTSK) Cenou slobody Antona Srholca osobnosti za mimoriadny prínos k ochrane ľudských práv, k upevneniu demokracie a právneho štátu a za prejavy mimoriadnej občianskej statočnosti. Cenu udeľuje TTSK ešte len druhýkrát, vlani sa jej držiteľmi stali okrem iných Milan Kňažko, Lajos Grendel a in memoriam zavraždený novinár Ján Kuciak s partnerkou.Výstavu od 10. novembra s názvom Nežná revolúcia v regionálnej tlači pripravuje Knižnica Juraja Fándlyho, od 15. novembra sa pridá Západoslovenské múzeum výstavou Nežná revolúcia a od 16. novembra Divadlo Jána Palárika prinesie putovnú výstavu Nežná '89 - revolúcia, ktorá sa začala v divadle. Štátny archív sa rozhodol 18. novembra prezentovať archívne dokumenty, ktoré sú svedectvom udalostí Novembra '89, výstavou Vtedy v Novembri. A napokon Galéria Jána Koniarka 22. novembra otvorí výstavu 1989 Sametová nežná očami fotografa Tomáša Pospiecha.Názov Pocta slobode má koncert naplánovaný na 16. novembra, keď sa na Trojičnom námestí už od 14.00 h predstavia skupiny Pražský výběr a Plastic People of the Universe spolu so slovenskou skupinou Longital. O deň neskôr 17. novembra na rovnakom mieste od 18.00 h vystúpia Ľudové mladistvá a Spectrum Quartett, Peter Lipa, Strapo, Zuzana Mikulcová a pamätníci Novembra ’89.Beseda na tému Nežná revolúcia - Vyhralo dobro nad zlom? bude 18. novembra v kultúrnom centre Malý Berlín a diskutovať s moderátorom Máriom Nicolinim budú František Mikloško, zástupcovia trnavských divadelníkov Novembra '89 Juraj Nvota a Vladimír Oktavec a archivár Radoslav Ragač.O niečo neskôr sa 6. decembra v Trnave zastaví Vlak Nežnej revolúcie, pripomínajúci pamätnú jazdu spred 30 rokov na trase Bratislava – Žilina – Košice.