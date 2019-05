K. Cséfalvayová: Vstupom do EÚ začalo pre SR najúspešnejšie obdobie

Katarína Cséfalvayová, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 1. mája (TASR) - Uplynulých 15 rokov je pre Slovensko jednoznačne najúspešnejším obdobím v jeho histórii, a to nielen z pohľadu jeho ekonomického, ale aj geopolitického postavenia. Pri príležitosti 15. výročia vstupu Slovenska do EÚ to uviedla predsedníčka zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR Katarína Cséfalvayová (Most-Híd).vyhlásila poslankyňa. Podobne sa vo svojom vyhlásení vyjadrilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR. "napísalo.Ministerstvo aj predsedníčka zahraničného výboru tiež pripomínajú výhody, ktoré vstup do EÚ Slovákom priniesol. Hovoria o bezpečnosti, stabilite, prosperite, cestovaní, jednoduchšom štúdiu a práci v zahraničí aj finančnej podpore z európskych fondov.dodal rezort diplomacie.Predseda európskeho výboru Ľuboš Blaha (Smer-SD), naopak, dôvod na bujaré oslavy nevidí.tvrdí, no priznáva, že všetko má svoje plusy aj mínusy. Ako výhodu vníma napríklad financovanie infraštrukturálnych projektov cez kohézne fondy. Odmieta však, aby sa európske peniaze stávali predmetom vydierania.Cséfalvayová ako hlavnú výzvu, ktorej EÚ v súčasnosti čelí, vníma pochopenie potreby prehĺbenia európskej spolupráce v globálnom kontexte a každodenné prekonávanie národných egoizmov a rastúceho nacionalizmu. Hlavnou skúškou budú podľa nej blížiace sa eurovoľby, ktoré podľa jej slov ukážu, do akej miery Európania podľahli dezinformáciám, nacionalizmu a populizmu. Za obrovskú výzvy považuje tiež klimatické zmeny, veľmi dôležité je podľa nej aj ďalšie rozširovanie EÚ.Podľa Blahu je EÚ v ťažkej kríze. Vníma rozdiely medzi názormi jednotlivých členských štátov v ekonomickej aj kultúrnej oblasti. "" myslí si. V tomto ohľade vníma stredoeurópsky región ako hlas zdravého rozumu.uviedol.Predsedníčka zahraničného výboru, naopak, upozorňuje, že Slovensko by si nemalo nechať vnútiť, aby obraz Vyšehradskej štvorky určovali napríklad súčasné vlády v Maďarsku alebo Poľsku ". Upozorňuje, že Slovensko je spomedzi krajín V4 v integrácii najďalej a môže byť pre susedné krajiny vzorom.