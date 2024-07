K Dankovi, Harabinovi či Kotlebovi sa nik nepridá. Prečo tento rok zrušili anketu Homofób roka?

Obava o bezpečnosť

Víťazi ankety Homofób roka

22.7.2024 (SITA.sk) - Inštitút ľudských práv tento rok nespustí anticenu Homofób roka . Ako IĽP v spresnil, táto anketa sa mala spustiť ešte dva mesiace dozadu, keď bol Medzinárodný deň proti homofóbii a transfóbii „Chceli sme napísať, že svojím hlasom môžete vyjadriť, že homofóbia v spoločnosti je neprípustná a LGBT ľudí si vážime. Chceli sme navrhnúť pripnúť si dúhovú stužku na odev," uviedol IĽP s tým, že anketu museli posunúť, pretože tesne pred tým sa uskutočnil atentát na predsedu vlády Roberta Fica Smer-SD ).IĽP však s poľutovaním oznámil, že 12. ročník ankety nemôže spustiť vôbec pre bezpečnosť tých, ktorí pracujú bez nároku na honorár na podpore ľudských práv.„Nebudeme rozhodnutie ďalej odkladať a tento rok anketu nevyhlásime. Vinu za stav spoločnosti nesú mnohí a mnohé, ale zodpovednosť je primárne na strane vlády , ktorá disponuje štátnym aparátom vrátane bezpečnostných zložiek a medzičasom aj verejnoprávnymi médiami," uzavrel IĽP.Víťazmi ankety Homofób roka sa v minulosti stali napríklad Štefan Harabin Igor Matovič či Andrej Danko . Víťazom 11. ročníka ankety o anti-cenu Homofób roka bol arcibiskup Ján Orosch „Slová arcibiskupa Oroscha sa stretli s takým pobúrením, a to aj medzi veriacimi, že sa zaň musel de facto ospravedlniť. Ukazuje to, ako sa za tie roky, čo túto anketu organizujeme, posunul stred verejného diskurzu od tolerancie smerom k akceptácii LGBT ľudí," povedal v roku 2023 riaditeľ Inštitútu ľudských práv Peter Weisenbacher Arcibiskup Orosch sa v obežníku adresovanom kňazom Trnavskej arcidiecézy pýtal ešte minulý rok po streľbe v bare Tepláreň, či návštevníci podniku „sú naozaj všetci nevinní“, ako často tam bola kontrola osôb mladších ako osemnásť rokov a koľkokrát bola v Teplárni protidrogová razia.„Viem si totiž predstaviť, že ani raz sa tam žiadna kontrola nekonala. Lebo by sa to mohlo považovať za homofóbne konanie,“ napísal v obežníku Orosch.