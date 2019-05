K. Farkašovský tvrdí, že komunikovať sa treba učiť už od mladého veku

Poslanec Karol Farkašovský (SNS), archívna snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 16. mája (TASR) - Komunikácia je veľké, ale zvládnuteľné umenie. Učiť sa komunikovať je potrebné už od mladého veku. Vo štvrtok to uviedol na tlačovej konferencii v Bratislave poslanec Národnej rady (NR) SR Karol Farkašovský (SNS), ktorý stojí za myšlienkou zavedenia komunikačnej výchovy do škôl a vzdelávacieho systému. Podľa Farkašovského celospoločenským cieľom projektu je kultivovať medziľudské vzťahy nielen na úrovni pedagóg – žiak, ale aj v tom najširšom kontexte.Farkašovský tvrdí, že komunikáciu je potrebné učiť sa počas celého života, ale základ musí človek dostať práve v školách. Do pilotného projektu Komunikácia – cesta k úspechu a porozumeniu bolo zaradených desať základných a stredných škôl z celého Slovenska.Na pilotnom projekte participovalo 130 pedagógov. Základné informácie o projekte dostalo 5500 študentov v 38 slovenských mestách, keďže príprava pred pilotnou verziou trvala dva roky. "Spätná väzba zisťovaná formou ankiet a dotazníkov ukázala 98- percentnú úspešnosť," povedal Farkašovský. Ako pokračoval, podľa ohlasov by sa komunikačná výchova mala prelínať celým vyučovacím procesom a mala by mať podobu aj individuálneho predmetu.Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk poznamenal, že v prvej etape pilotného testovania sa zameriavali najmä na prípravu pedagógov, v školskom roku 2019/2020 sa budú zameriavať už aj na žiaka. Farkašovský dodal, že po skončení druhej fázy pilotného projektu plánujú pristúpiť aj k legislatívnemu procesu.