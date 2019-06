K. Holý: Téma radónu môže zaujať každého, kto býva v rodinnom dome

Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 30. júna (TASR) – Téma radónu by mala zaujímať každého, kto býva v rodinnom dome. Do domov, ktoré sú v kontakte s podložím, často vstupuje z pôdy aj zo stavebných materiálov rádioaktívny radón. Môže sa koncentrovať v prízemných miestnostiach. Povedal pre TASR Karol Holý z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave." uviedol Holý.Stavebné firmy používajú rôzne materiály ako bariéry proti prenikaniu radónu z podložia. "konštatoval.Vo všetkých prírodných materiáloch sa nachádza rádium 226, z ktorého rádioaktívnou premenou vzniká plynný radón 222, ktorý presakuje z týchto materiálov a hromadí sa v okolí. Intenzívny výskum vplyvu radónu na ľudské zdravie sa uskutočňuje od 70. rokov minulého storočia.V súvislosti s podložím Holý povedal, že ak ním sú napríklad vyvreté horniny, obsahujú viac rádia 226, ktorý je materským rádionuklidom radónu 222." uviedol Holý. Podľa jeho slov Slovensko pripravuje Národný akčný radónový plán. Niektoré susedné krajiny, napríklad Rakúsko a ČR, ho už majú.Radónom sa zaoberá smernica Rady EÚ 3013/59 o minimálnych Európskych bezpečnostných štandardoch na ochranu pred nebezpečnými účinkami ionizujúceho žiarenia a zdrojov ionizujúceho žiarenia. V slovenskej legislatíve sú to zákon 87/2018 o radiačnej ochrane a vyhláška rezortu zdravotníctva 98/2018 o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.Tému radónu prezentoval Holý počas vedeckej kaviarne Veda koncom júna v Centre vedecko-technických informácií.