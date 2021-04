K ISS mieri loď Crew Dragon, vezie aj astronauta z Európskej vesmírnej agentúry

Posádka Crew-1 sa vráti na Zem

Let je dôležitý aj pre Európu

23.4.2021 - Z floridského Mysu Canaveral v piatok vzlietla loď Crew Dragon, ktorá vezie na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) štyroch astronautov.Američania Shane Kimbrough a Megan McArthur, Francúz Thomas Pesquet a Japonec Akihiko Hošide sú prvou posádkou, ktorá tento rok odletela do vesmíru z americkej pôdy. Na ISS by mali doraziť v sobotu a stráviť tam pol roka, informuje spravodajský portál BBC.Vesmírnu loď spoločnosti SpaceX vyniesla na orbitu raketa Falcon 9, ktorá odštartovala o 05:49 miestneho času (11:49 stredoeurópskeho letného času).S novými členmi posádky bude na ISS 11 ľudí, hoci len na krátko. Prichádzajúci tím, Crew-2, sa vystrieda s posádkou Crew-1, ktorá priletela na stanicu v novembri. Mike Hopkins, Victor Glover, Sóiči Noguči a Shannon Walker by sa mali vrátiť na Zem na budúci týždeň.Piatkový let je obzvlášť dôležitý pre európsky vesmírny program. Pesquet je prvým astronautom z Európskej vesmírnej agentúry (ESA), ktorý letí na ISS v rámci komerčného programu NASA s vesmírnymi loďami Crew Dragon od SpaceX.Spomenutá loď Dragon, ktorú pomenovali Endeavour, pritom už do vesmíru letela. Vlani v máji ju SpaceX a americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) poslali na ISS v rámci pilotovanej misie Demo-2, prvej misie po deviatich rokoch, ktorá vzlietla z USA. Prvý stupeň Falcon 9 zase v novembri vyniesol na obežnú dráhu Zeme loď s Crew-1.