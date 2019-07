K Mesiacu odštartovala indická raketa Čandraján-2

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Naí Dillí 22. júla (TASR) - Indická vesmírna agentúra ISRO vypustila v pondelok k Mesiacu kozmickú loď Čandraján-2, pozostávajúcu z lunárneho orbiteru, pristávacieho modulu a roveru. Informovala o tom agentúra AFP.Raketa odštartovala z kozmodrómu Šríharikóta, nachádzajúceho sa na ostrove ležiacom neďaleko pobrežia juhoindického štátu Ándhrapradéš. Štart sa uskutočnil podľa plánu o 14.43 h miestneho času (11.13 h SELČ).Kozmická loď Čandraján-2 pozostáva z mesačného orbiteru, pristávacieho modulu a prieskumného vozidla. Do prípravy misie investovala India 150 miliónov dolárov a všetky jej súčasti vyvinula svojpomocne.Pristávací modul misie Čandraján-2 (v preklade "") by sa mal pokúsiť o mäkké pristátie v blízkosti málo preskúmaného južného pólu Mesiaca.Prieskumné vozidlo sa bude pohybovať po Mesiaci približne 14 dní. Má zhromažďovať údaje o vode, mineráloch, skalných útvaroch či o otrasoch mesačného povrchu a na Zem posielať získané dáta a fotografie.Prvá indická lunárna sonda, Čandraján-1, odštartovala v roku 2008 a bola navedená na obežnú dráhu okolo Mesiaca, kde operovala zhruba dva roky. Indický premiér Naréndra Módí avizoval, že jeho krajina vyšle do roku 2022 k Mesiacu misiu s posádkou.