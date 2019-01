K návrhu zákona o zastavení exekúcií prišlo takmer 300 pripomienok

Na snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál (Most-Híd). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 26. januára (TASR) - Viacerým subjektom, ktoré pripomienkovali návrh zákona o ukončení niektorých exekúcií, prekáža, že paušálne trovy by mal hradiť oprávnený veriteľ. Celkovo bolo k návrhu uplatnených 288 pripomienok. Ministerstvo spravodlivosti neodpovedalo, či návrh zákona stihne predložiť v prvom kvartáli tohto roka, tak ako to avizoval minister Gábor Gál (Most-Híd).Ako zásadných bolo podľa rezortu označených 165 pripomienok.uviedla Denisa Gerši z tlačového oddelenia ministerstva.Rokovania o návrhu zákona na medzirezortnej úrovni podľa rezortu stále pokračujú, avizuje rokovanie s ministerstvom financií.Podľa Generálnej prokuratúry SR by mohla byť povinnosť uhradiť paušálne trovy súdneho exekútora oprávneným veriteľom z dôvodu zastavenia starej exekúcie sporným ustanovením, ktoré by mohlo byť až protiústavné.pripomína Gerši.Právnou úpravou by sa ukončili exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017. Stará exekúcia sa podľa návrhu zastavuje, ak uplynulo päť rokov od jej začatia sa a nezistil sa majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie.