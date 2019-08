K obratu Dortmundu zavelili striedajúci hráči, Sancho do histórie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kolín nad Rýnom 24. augusta (TASR) - Futbalisti Borussie Dortmund dokázali v 2. kole najvyššej nemeckej súťaže otočiť duel na pôde nováčika Kolína nad Rýnom a zvíťaziť 3:1. Obrat zariadili striedajúci hráči.Vstup do duelu vyšiel lepšie domácim, v 29. minúte predĺžil hlavou rohový kop z pravej strany Ellyes Skhiri a nikým nekrytý Dominick Drexler na vzdialenejšej žrdi otvoril hlavou skóre. Dortmund mal viac z hry, no misky váh na jeho stranu priklonilo až dvojité striedanie zo 62. minúty, keď na ihrisko vybehli Achraf Hakimi a Julian Brandt. Hra vicemajstra získala potrebnú priamočiarosť, čo rezultovalo do vyrovnávajúceho gólu v 70. minúte, keď nakrátko rozohraný roh zakončil strelou z vnútrá pokutového územia Jadon Sancho. Devätnásťročný Angličan strelil už svoj 15. gól v Bundeslige. Túto métu dosiahol ako najmladší hráč v histórii súťaže. Keď už to vyzeralo, že Kolínčania vybojujú cenný bod, prišla obrovská chyba ich brankára Tima Horna, ktorý podcenil center z pravej strany a prepadnutú loptu poslal do siete hlavou Hakimi. Domáci museli hrať vabank, no namiesto vyrovnávajúceho gólu inkasovali v 94. minúte z protiútoku tretíkrát, keď po nezištnej prihrávke Sancha zakončil do prázdnej bránky Paco Alcacer.uznal sebakriticky kapitán žlto-čiernych Marco Reus. Na tom, že Dortmund zvíťazil aj v druhom dueli novej sezóny, mala veľkú zásluhu aj predsezónna posila z Bayeru Leverkusen Julian Brandt.citovala Brandta agentúra DPA.Skvelou hrou sa prezentovali zverenci trénera Achima Beierlorzera, ktorí vychádzali zo zabezpečenej obrany a neraz hrozili z protiútokov.povedal 51-ročný Nemec. Na prvý bodový zisk v tejto sezóne si tak budú musieť počkať minimálne do soboty 31. augusta, keď sa predstavia na ihrisku Freiburgu. Dortmund čaká v ten istý deň duel na pôde ďalšieho nováčika Unionu Berlín.