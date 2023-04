K planéte Jupiter vyštartovala európska sonda Juice. Od dosiahnutia cieľa ju delia miliardy kilometrov (video+foto)

Cieľ dosiahne približne v 2031



LAUNCH! Ariane 5 VA260 launches with JUICE to study Jupiter’s icy moons from pad ELA-3 at the Centre Spatial Guyanais (CSG) in Kourou, French Guiana

— Chris Bergin - NSF (@NASASpaceflight) April 14, 2023

Zber informácií o obývateľnosti

14.4.2023 (SITA.sk) - K planéte Jupiter v piatok vyštartoval európsky satelit, ktorý preskúma jeho ľadové mesiace. Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) Európskej vesmírnej agentúry (ESA) vyniesla do vesmíru raketa Ariane-5, ktorá vzlietla z kozmodrómu Kourou vo Francúzskej Guyane.Stalo sa tak deň po plánovanom štarte, ktorý odložili pre nepriaznivé počasie. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Raketa vyšle Juice na cestu okolo vnútornej Slnečnej sústavy, pričom séria preletov okolo Venuše a Zeme ho potom gravitačne odhodí do zamýšľaného cieľa. Je to cesta dlhá 6,6 miliardy kilometrov a bude trvať 8,5 roka. Príchod k najväčšej planéte v Slnečnej sústave sa očakáva v júli 2031.Sonda bude skúmať mesiace z diaľky, a teda len preletí nad ich povrchom. Jej hlavným cieľom je Ganymedes - najväčší mesiac v Slnečnej sústave. Na jeho orbitu by sa mal Juice dostať v roku 2034.Juice letí k plynnému obrovi, aby preskúmal jeho najväčšie mesiace Ganymedes, Kalisto a Európu. Predpokladá sa, že tieto mesiace pokryté ľadovou kôrou uchovávajú obrovské rezervoáre tekutej vody a vedci chcú zistiť, či by mohli byť domovom pre život.Jupiter sa síce nachádza v chladných vonkajších oblastiach Slnečnej sústavy, a prijíma len jednu dvadsaťpätinu svetla dopadajúceho na Zem, ale ako poukazuje BBC, gravitačné stláčanie obrej planéty na jej mesiacoch znamená, že majú potenciálne energiu a teplo na to, aby poháňali jednoduché ekosystémy. Podobne ako tie, ktoré existujú okolo sopečných prieduchov na dne zemského oceánu.Sonda je vybavená radarom, lidarom, magnetometrami, ďalšími senzormi a fotoaparátmi. Juice nebude hľadať konkrétne „biomarkery“. Jeho úlohou je zhromaždiť viac informácií o potenciálnej obývateľnosti, aby nasledujúce misie mohli riešiť otázku života priamejšie. Vedci už zvažujú ďalšie misie, v rámci ktorých by mohli s landermi pristáť na jednom z ľadových mesiacov Jupitera a vŕtať do jeho hĺbky.Aj americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) vyšle k Jupiteru svoj satelit. Clipper bude tiež skúmať Európu. NASA sa ho chystá vyslať na budúci rok, pričom by mal doraziť do cieľa skôr ako jeho európsky partner, keďže ho do vesmíru vynesie silnejšia raketa.