K potopenému vraku na Dunaji sa plaví najväčší žeriav strednej Európy

Na archívnej snímke záchranný tím pracuje na mieste potopenia výletnej lode 1. júna 2019 v Budapešti. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 5. júna (TASR) - Na miesto minulotýždňovej tragickej zrážky lodí na Dunaji v Budapešti vyplával v stredu ráno žeriav Clark Ádám. Plavidlu pri severomaďarskom Komárome doposiaľ pre vysokú hladinu rieky bránil v plavbe železničný most.Podľa spravodajského servera Híradó.hu kapitán lode povedal, že do Budapešti by mohol žeriav doraziť popoludní o 15.00 h. Problémové môže byť ešte preplávanie pod Mostom Márie Valérie v Ostrihome, pretože v uplynulých hodinách hladiny rieky opäť stúpla.Špeciálny plávajúci žeriav, ktorý je jediným v strednej Európe, je so spusteným ramenom dlhý 50 metrov a široký 20 metrov. V roku 2006 ho prestavali, odvtedy má nosnosť až 200 ton.Polícia v stredu nadránom oznámila, že telo, ktoré objavili v utorok v dunajskom prístave pri meste Adony v Stoličnobelehradskej župe, 50 kilometrov od Budapešti, už identifikovali ako Kórejčana, čím počet obetí zrážky vyhliadkovej lode Hableány s výletnou loďou Viking Sygin stúpol na 12.V utorok okrem neho našli záchranné zložky a identifikovali ďalšie dve obete havárie, z nich jedno pri vraku lode a druhé 55 km od Budapešti pri obci Kulcs.Po nehode, ktorá sa stala 29. mája krátko po 21.00 h, zachránili z rieky sedem pasažierov. Maďarské a kórejské záchranné jednotky spoločne pátrajú ešte po 14 nezvestných.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)