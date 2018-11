K protestu žltých viest vo Francúzsku sa pridajú aj zdravotníci

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 20. novembra (TASR) - Zhromaždenia na protest proti zdražovaniu pohonných látok vo Francúzsku pokračujú na viacerých miestach krajiny už štvrtý deň. Zablokované sú prístupy k veľkoskladom pohonných látok a niektoré úseky diaľnic.Minister vnútra Christophe Castaner v pondelok večer vyzval účastníkov protestov, aby rešpektovali princíp voľnosti pohybu na cestách. Upozornil, že polícia bude pokračovať v odstraňovaní barikád a blokád na vozovkách. Vyjadril tiež poľutovanie nad radikalizáciou účastníkov protestov.Podľa správ francúzskych médií Castaner požiadal policajných prefektov a bezpečnostné zložky, aby "systematicky, ale bez konfrontácie" odstraňovali blokády v okolí veľkoskladov pohonných látok a objektov dôležitých pre fungovanie štátu.Spravodajská stanica RTL medzičasom informovala, že polícia v utorok ráno uvoľnila blokádu prístupových ciest k veľkoskladu pohonných hmôt vo Vern-sur-Seiche južnej od mesta Rennes a sprejazdnila aj cestu Rennes-Angers.V meste Caen polícia použila slzotvorný plyn, aby deložovala demonštrantov, ktorí zatarasili hlavnú prístupovú cestu do mesta. Niekoľkých protestujúcich zadržali a predviedli na policajnú stanicu.Minister vnútra uviedol, že povolanie príslušníkov polície k miestam blokád a zhromaždení znižuje kapacitu bezpečnostných zložiek zasiahnuť na iných miestach krajiny, a to najmä v kontexte pretrvávajúceho rizika teroristického útoku.Castaner súčasne informoval, že počet účastníkov protestov sa v pondelok znížil na 27.000 zo sobotňajšieho maxima, keď ich v celej krajine bolo takmer 300.000.Protesty sa okrem pevninského územia Francúzska rozšírili aj na ostrov Réunion, kde tamojšia vláda nariadila zrušiť v utorok vyučovanie v materských, základných i stredných školách.Protesty proti daňovej politike vlády a nízkej kúpyschopnosti obyvateľstva si od sobotu vo Francúzsku vyžiadali jednu obeť a 528 zranených. Zranenia 17 z nich označili lekári za ťažké, spresnil Castaner.Agentúra AFP informovala, že najmenej dvoch účastníkov protestov už medzičasom odsúdili na podmienečné tresty väzenia. V jednom prípade to bolo za porušenie pravidiel cestnej premávky a v druhom prípade za útok na verejného činiteľa.Na sociálnej sieti Facebook sa už v pondelok objavila výzva jedného z iniciátorov víkendových blokád, ktorý na túto sobotu do Paríža zvoláva nové zhromaždenie a pozýva naň "celé Francúzsko". Záujem zúčastniť sa avizovalo už 145.000 sledovateľov tejto stránky.Castaner v rozhovore pre televíziu France 2 v súvislosti s týmto plánom vyzval, aby organizátori požiadali parížsku prefektúru o povolenie pre svoje zhromaždenie a dohodli miesto jeho konania.Rozhlasová stanica Europe 1 informovala, že po protestoch "žltých viest" Francúzsko v utorok popoludní zažije aj vlnu protestov "bielych plášťov" - zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú nespokojní s návrhom reformy zdravotníctva. Tá od nich očakáva vyššie výkony a širšiu špecializáciu, pričom však nepočíta s adekvátnou úpravou ich platov.