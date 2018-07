K prvému zvýšeniu úrokových sadzieb ECB by mohlo dôjsť v lete 2019

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 11. júla (TASR) - K prvému zvýšeniu úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB) by mohlo dôjsť najskôr v lete 2019, ak by inflačné podmienky odôvodnili tento krok. Uviedol to v stredu člen predstavenstva ECB Francois Villeroy de Galhau.povedal Villeroy na finančnej konferencii v Paríži.ECB v júni oznámila, že očakáva, že jej kľúčové úrokové sadzby zostanú nezmenené minimálne "počas" leta roku 2019. Nechala tak investorov hádať, či by to mohlo znamenať rozhodnutie už v lete budúceho roka alebo až neskôr.Finančné trhy odvtedy tipujú skôr koniec roka 2019 ako možný termín zvýšenia úrokov v ECB.