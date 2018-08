K reforme finančnej správy bolo vznesených 115 zásadných pripomienok

Na archívnej snímke prezident Finančnej správy SR František Imrecze. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 17. augusta (TASR) - K návrhu zákona, ktorým sa má zreformovať finančná správa, bolo vznesených 340 pripomienok, z toho 115 bolo zásadných. Viaceré výhrady k novej legislatíve malo napríklad Ministerstvo vnútra (MV) SR, Ministerstvo obrany SR, Národná banka Slovenska, Generálna prokuratúra SR, ale aj zástupcovia zamestnávateľov, či odborári.Návrh zákona pripravilo Ministerstvo financií (MF) SR, ktoré v súčasnosti vyhodnocuje vznesené pripomienky. Upraviť má fungovanie finančnej správy a všetky jej kompetencie, zjednotiť sa má fungovanie oboch zložiek finančnej správy, ktoré sa budú riadiť jednotnými pravidlami. Zjednotí sa aj prijímanie budúcich príslušníkov finančnej správy a obsadzovanie riadiacich pozícií. Zmeny nastanú i v odmeňovaní príslušníkov finančnej správy, ktorí by mali byť podľa MF SR lepšie zaplatení, než v súčasnosti.S návrhom zákona ako s celkom nesúhlasí Odborový zväz polície v Slovenskej republike.uviedli odborári. Zamestnanci finančnej správy, ktorí sú už dnes zamestnancami v štátnej službe, by boli podľa odborárov zároveň výraznejšie platovo ohodnotení v porovnaní so štátnymi zamestnancami v štátnej službe v iných rezortoch.tvrdí zväz.Ministerstvo práce zase navrhuje upraviť kolízie pri sociálnom poistení, ktoré vzniknú v dôsledku zavedenia dvojrežimového služobného pomeru príslušníkov finančnej správy. Upozornilo na viaceré situácie, ktoré môžu viesť k výraznému a nezamýšľanému zhoršeniu postavenia neozbrojených príslušníkov finančnej správy, resp. k duplicitnému čerpaniu prostriedkov zo systému sociálneho poistenia a sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov. Rezort práce tiež žiada, aby bolo zachované poskytovanie osobných údajov Sociálnej poisťovni v pôvodnom režime, teda bez podania písomnej žiadosti.Rezort vnútra má výhrady k definovaniu poslania finančnej správy. V návrhu zákona sa totiž uvádza, že finančná správa chráni fiškálne a obchodno-politické záujmy SR a Európskej únie (EÚ) a plní ťažiskové a nezastupiteľné úlohy v oblasti bezpečnosti a ochrany SR, EÚ a ich obyvateľov, ako aj úlohy pri ochrane spoločného vnútorného trhu Únie. MV SR ale tvrdí, že nie je zrejmé, čo všetko je možné si pod týmto slovným spojením predstaviť a o akú oblasť bezpečnosti a ochrany vlastne ide. Ministerstvo poukázalo na to, že finančná správa neplní a ani nemá plniť žiadne úlohy v oblasti bezpečnosti a ochrany SR, keďže v týchto oblastiach má plniť úlohy Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo obrany SR.upozornilo MV SR. Rezort mal tiež pripomienku k plneniu niektorých úloh Kriminálneho úradu finančnej správy.priblížilo ministerstvo.Viaceré subjekty tiež navrhujú, aby sa do zákona doplnilo, ktoré osoby môžu odmietnuť poskytnutie informácií.uviedol Klub 500.Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) navrhuje doplniť, aby riaditeľ daňový úrad nielen riadil, ale aby bol aj zodpovedný za jeho činnosť.doplnila RÚZ.