K stanici ISS letí nová posádka vrátane prvého arabského astronauta

Na snímke štart nosnej rakety Sojuz FG s vesmírnou loďou Sojuz MS-15 s posádkou posádka misie 61 na medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS - americká astronautka Jessica Meirová, kozmonaut Spojených arabských emirátov Hazzá Mansúrí a ruský kozmonaut Oleg Skripočka, na kozmodróme Bajkonur v Kazachstane 25. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bajkonur 25. septembra (TASR) - Ruská kozmická loď Sojuz MS-15 odštartovala v stredu z kazašského kozmodrómu Bajkonur k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). Na palube má trojčlennú posádku vrátane prvého Araba, i keď nie prvého moslima.Kozmickú loď vyniesla do vesmíru nosná raketa Sojuz FG, ktorej štart z Bajkonuru sa uskutočnil podľa plánu o 15.57 h SELČ, informovala agentúra AFP.Občan Spojených arabských emirátov (SAE) Hazzá Mansúrí však strávi na ISS len osem dní. Na utorňajšej tlačovej konferencii 35-ročný Mansúrí uviedol, že pobyt na ISS je preňho "misiou snov", na ktorú sa pripravoval osem mesiacov.Spolu s ním na ISS letia ruský kozmonaut Oleg Skripočka a americká astronautka Jessica Meirová. Let k ISS potrvá iba šesť hodín a loď Sojuz sa má k servisnému modulu Zvezda pripojiť o 21.45 h SELČ.Posádka, ktorej je Mansúrí členom, sa na ISS pridá k šesťčlennému tímu. Stanica sa tak na krátky čas stane domovom deviatich kozmonautov.Mansúrí sa vráti na Zem 3. októbra spolu s americkým astronautom Nickom Haguom a ruským kozmonautom Alexejom Ovčininom. Skripočka a Meirová zostanú na ISS až do jari 2020.