K štvrtkovému útoku na policajnú stanicu v meste Aden sa prihlásil IS

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Saná 2. augusta (TASR) - K útoku na policajnú stanicu v jemenskom meste Aden, pri ktorom vo štvrtok zahynulo najmenej 11 ľudí, sa prihlásila extrémistická skupina Islamský štát (IS). Písala o tom agentúra AP.Samovražední atentátnici pri útoku použili auto, autobus, ako aj motorky naložené výbušninami a vrútili sa do brány policajnej stanice krátko pred raňajším nástupom policajtov do služby. Útok si podľa AP vyžiadal 11 mŕtvych. Agentúra AFP informuje o 13 obetiach na životoch a veľkom množstve zranených.Adenom vo štvrtok otriasol aj druhý útok, pri ktorom šiitskí povstalci - húsíovia - zabili počas prehliadky v tábore na západ od mesta najmenej 40 príslušníkov jemenskej armády.V piatok následne extrémisti z teroristickej siete al-Káida napadli vojenskú základňu Mahfad v provincii Abjan, na ktorej následne zotrvali niekoľko hodín až do príchodu vládnych posíl.uviedol pre AFP zdroj z prostredia jemenských bezpečnostných zložiek. Dodal, že na miesto bolia útočníci boliVojenská koalícia pod vedením Saudskej Arábie je od roku 2015 zapojená do občianskej vojny v Jemene, kde bojuje na strane medzinárodne uznávanej jemenskej vlády proti húsíom podporovaným Iránom.