K. Svarinská:Teroristka odzrkadľuje vzorpetie ľudí voči arogancii moci

Na snímke slovenská herečka Kristína Svarinská počas tlačovej konferencie k českému filmu Teroristka. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 6. apríla (TASR) - Tento týždeň vstúpil do kín nový česko-slovenský film Teroristka, v titulnej úlohe s opäť presvedčivou Ivou Janžurovou. Čiernu komédiu - príbeh učiteľky na dôchodku, ktorá celý život svojich žiakov učila, že základom všetkého je slušnosť a násilie nič nerieši, no napokon sa predsa naučí zaobchádzať aj s brokovnicou, napísal režisér a scenárista Radek Bajgar (Teória tigra, 2016) práve pre hereckú legendu Ivu Janžurovú.Vo filme, ktorý poukazuje aj na súčasný problém frustrácie spoločnosti z korupcie, arogancie mocných a bohatých, z neschopnosti vymôcť si právo a spravodlivosť na úradoch a inštitúciách na to určených, si zahrala aj Slovenka Kristína Svarinská.vyhlásila slovenská herečka na prvoaprílovej premiére filmu v Bratislave.priblížila pre TASR svoju postavu Svarinská s tým, že jej filmová Lenka zažila v živote nie úplne príjemné veci:Film Teroristka prináša príbeh učiteľky na dôchodku, ktorá si jedného pekného dňa povie, že už si, ako hovorí režisér a scenárista, nechce pripadať ako krava, a keď jej proti arogantnému pôvodcovi lokálneho zla nepomôže ani starostka, zoženie si zbraň a rozhodne sa urobiť to, čo väčšinu zo smrteľníkov občas napadne, ale hneď tú myšlienku vytesnia. Veľmi skoro však zistí, že ako je vražda zložitá morálne, je rovnako zložitá aj logisticky.poznamenala Svarinská a potvrdila, že film, jemne štylizovaný do westernu, je pre ňu dôležitý aj pre hereckú zostavu, ktorá sa v ňom ocitla:Kristína s úsmevom priznala, že už aj ona sa ocitla v situácii, keď mala chuť zobrať zákon do vlastných rúk.uzavrela Svarinská.Čiernu komédiu Teroristka prináša do kín od 4. apríla CinemArt.