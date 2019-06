K Svetovému dňu mlieka je zaregistrovaných 144 podujatí

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava/Rím 1. júna (TASR) - Svetový deň mlieka poskytuje príležitosť zaostriť pozornosť na mlieko, na jeho dôležitosť vo výžive človeka a na celé odvetvie súvisiace s produkciou mlieka, jeho spracovaním a nadväzujúcou ďalšou výrobou v celom mliekarenskom priemysle. Na návrh Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) pripadá Svetový deň mlieka na 1. júna a v tomto termíne sa slávi od roku 2001. Odvtedy sa počet krajín, zúčastňujúcich sa na oslavách tohto dňa, neustále zvyšuje, uviedla FAO na svojej webovej stránke.Na Slovensku sa tento deň pripomína v tretí májový utorok.Samotná FAO upozornila, že aktivity súvisiace so Svetovým dňom mlieka sa vo viacerých štátoch konajú ako národné dni mlieka aj v iných termínoch, čo poukazuje na význam mlieka ako globálnej potraviny.Zatiaľ bolo v tomto roku zaregistrovaných 144 aktivít súvisiacich so Svetovým dňom mlieka. Pripojiť sa dá aj prostredníctvom sociálnych sietí s hashtagom #WorldMilkDay a #EnjoyDairy. V roku 2018 sa v 72 krajinách uskutočnilo 586 podujatí, informoval web worldmilkday.org.Vo viacerých štátoch výrobcovia a spracovatelia mlieka tradične organizujú pre širšiu verejnosť podujatia, na ktorých ju oboznamujú s procesom od dojenia cez spracovanie mlieka až po výrobu mliečnych výrobkov. Svetový deň mlieka dáva možnosti aj pre akcie pre samotných prvovýrobcov a profesionálnych pracovníkov v odbore mliekarenstva, k slovu sa môžu dostať odborníci na výživu.FAO vybrala dátum 1. júna preto, lebo okolo tohto dňa sa problematike mlieka a mliekarenstva sústreďovali podujatia vo viacerých krajinách sveta. Daný deň navrhla FAO preto, aby sa počas neho sústredila pozornosť výrobcov aj spotrebiteľov na význam mlieka a spoločne daný deň oslávili.Hlavný zmysel Svetového dňa mlieka spočíva v zdôrazňovaní mimoriadnej biologickej hodnoty mlieka a mliečnych výrobkov a opodstatnenosti ich konzumácie každý deň. Najmä v záujme udržania a upevnenia zdravia ľudí.Poukázať na význam mlieka a vyzdvihnúť jeho mimoriadne nutričné vlastnosti vo výžive človeka sa rozhodli lekári a odborníci na výživu v roku 1957 na konferencii o výžive vo švajčiarskom Interlakene.Lekári a špecialisti na výživu podčiarkujú, že mlieko obsahuje výživné látky nevyhnutné pre stavbu tela a rast v detskom veku človeka. Sú v ňom obsiahnuté látky dôležité pre energetické zabezpečenie existencie organizmu. Mlieko je zdrojom minerálnych látok, vitamínov, enzýmov. Navyše obsahuje základné živiny s vysokou využiteľnosťou a esenciálne látky, ktoré si organizmus nevie vyrobiť sám. Pritom sa v mlieku vyskytujú v dostatočnom množstve a vo vyváženom pomere.Okrem bielkovín, mliečneho cukru a vitamínov sú významnou zložkou mlieka aj minerálne látky, spomedzi ktorých sú najdôležitejšími vápnik a fosfor. Oba sú v ľudskej výžive nenahraditeľné na tvorbu kostí a zubov.Mimoriadne postavenie medzi mliečnymi výrobkami majú kyslomliečne produkty (jogurty, kefíry, acidofilné mlieka, bryndza), ktoré obsahom živých kultúr pozitívne ovplyvňujú metabolickú aktivitu črevnej mikroflóry, stimulujú imunitný systém, prejavujú protirakovinovú aktivitu a redukujú sérový cholesterol.Konzumácia mlieka môže niektorým ľuďom spôsobovať problémy.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov v množstve minimálne 220 kilogramov na osobu za rok.