K účinnejšej ochrane hraníc môže prispieť aj mobilná aplikácia. Umožní lustráciu osôb, dokladov či zbraní

Balík inteligentných hraníc

Technika šetrí personál

7.12.2022 (Webnoviny.sk) - K účinnejšej ochrane vonkajších hraníc schengenského priestoru vrátane tých na slovenských letiskách a pozemnej hranici s Ukrajinou by mala prispieť aj nová mobilná aplikácia. Vyplýva to z Národnej stratégie európskeho integrovaného riadenia hraníc na roky 2023 až 2026, ktorú v stredu odsúhlasila vláda.„Táto nová aplikácia má umožniť lustráciu viacerých objektov (osoby, dopravné prostriedky, doklady, veci, zbrane) v pátracích aj evidenčných systémoch vrátane zobrazenia detailu vyhľadaného objektu. Pôjde o aplikáciu, ktorá umožní využívanie mobilných zariadení všetkými službami Policajného zboru ," vysvetlilo v dokumente ministerstvo vnútra.Krízové situácie, ktoré Úrad hraničnej a cudzineckej polície v ostatnom období riešil v súvislosti s celosvetovou pandémiou i vojnovým konfliktom na Ukrajine, podľa rezortu nasvedčujú, že bez efektívneho využívania moderných technológií nie je možné tieto nové výzvy efektívne zvládnuť.„Jednou z najväčších výziev v nasledovnom období je implementácia opatrení z tzv. „balíka inteligentných hraníc“," zdôraznilo ministerstvo.Pokiaľ ide o hranicu s Ukrajinou, v súčasnosti sú viac ako jej dve tretiny podľa materiálu zabezpečené kamerovým reťazcom, ktorý dokáže efektívne zaznamenávať a vyhodnocovať jej neoprávnené prekročenie.„Automatizácia a rozsiahle nasadenie technických prostriedkov na zabezpečovanie hraničného dozoru významným spôsobom šetrí potrebu nasadenia personálu na stráženie tzv. zelenej hranice," uviedol rezort vnútra.Výzvou do budúcnosti je v tejto súvislosti podľa ministerstva na jednej strane naďalej pokračovať v rozširovaní nasadenia tohto druhu technického prostriedku. Na druhej strane je však potrebné zabezpečovať údržbu a obnovu tohto systému, ktorého niektoré komponenty boli dodané ešte v roku 2007.„Obnova technických prostriedkov používaných pri hraničnom dozore by sa mala takisto týkať aj ostatných druhov technických a dopravných prostriedkov," dodalo ministerstvo vnútra.