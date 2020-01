K úteku C. Ghosna z Japonska mal prispieť odklad súdneho procesu

Carlos Ghosn, archívna snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio/Bejrút/Paríž 2. januára (TASR) - Japonská prokuratúra prehľadala dom v Tokiu, v ktorom po prepustení na kauciu žil bývalý šéf Nissanu Carlos Ghosn. Ten koncom decembra utiekol z Japonska do Libanonu. Ako informovali zdroje blízke Ghosnovi, jeho útek čiastočne urýchlilo odloženie súdneho procesu, ale aj (podľa Ghosna) zvyšujúci sa tlak na jeho rodinu. Japonská prokuratúra sa k prípadu nevyjadrila.Ghosn krátko po svojom úteku z Japonska v Bejrúte oznámil, že neutiekol pred spravodlivosťou, ale pred nespravodlivým japonským justičným systémom a pred". Sľúbil, že pre médiá sa vyjadrí na budúci týždeň.Bývalý šéf Nissanu, ktorý koncom 90. rokov minulého storočia zachránil japonskú automobilku pred krachom, sa dostal do problémov v novembri 2018, keď ho zatkli na letisku v Tokiu a obvinili z podhodnocovania príjmov v rokoch 2011 - 2015 a zo zneužívania financií automobilky Nissan na osobné účely. Po zatknutí ho postupne odvolali z pozície predsedu predstavenstva Nissanu, aliancie Renault–Nissan–Mitsubishi a neskôr prišiel aj o post šéfa Renaultu. Ghosn obvinenia odmieta a tvrdí, že za tým sú ľudia vo vedení Nissanu, ktorí sa ho snažili zbaviť pre jeho úsilie výraznejšie prepojiť Nissan s francúzskym Renaultom.Podľa agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na zdroje z okolia Ghosna, jeho plány urýchlilo rozhodnutie odložiť jeden z procesov voči nemu až na apríl 2021 namiesto pôvodného termínu v septembri 2020. Čiastočne jeho útek ovplyvnil aj zákaz komunikácie s manželkou a informácie o vypočúvaní jeho detí. Zdroje dodali, že japonská prokuratúra vypočúvala Ghosnovho syna a dcéru začiatkom decembra v USA. Ghosn bol presvedčený, že tlakom na jeho rodinu si chcú japonské úrady vymôcť jeho priznanie.Carlos Ghosn má brazílske, libanonské a francúzske občianstvo. Libanon nemá s Japonskom uzatvorenú dohodu o vydávaní svojich občanov a navyše, v tejto krajine sa Ghosn teší veľkej podpore. Libanonské úrady okrem toho uviedli, že Ghosn do krajiny vstúpil legálne, keďže mal pri sebe francúzsky pas.V tejto súvislosti turecká televízna stanica NTV informovala, že turecká polícia zatkla sedem ľudí vrátane štyroch pilotov, ktorí mu mali pomôcť. Do Libanonu totiž Ghosn priletel ďalším lietadlom z tureckého Istanbulu.Okrem toho, ako informovala ruská agentúra TASS, ani Francúzsko neplánuje Ghosna vydať, ak by pricestoval na jeho územie. "povedala vo štvrtok pre televíznu stanicu BFM štátna tajomníčka francúzskeho ministerstva hospodárstva Agnés Pannier-Runacherová. Čo sa týka spolupráce Francúzska s Japonskom, uviedla, že