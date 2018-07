K útoku na cyklistov v Tadžikistane sa prihlásil Islamský štát

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dušanbe 31. júla (TASR) - Teroristická organizácia Islamský štát (IS) sa prostredníctvom spriaznenej agentúry Amák prihlásila k zodpovednosti za víkendový smrtiaci útok autom na skupinu zahraničných cyklistov v Tadžikistane, ktorý si vyžiadal štyri obete. Informovala o tom v pondelok americká organizácia SITE, ktorá monitoruje aktivity militantov na internete.Útočnícicituje z vyhlásenia agentúra Reuters. Terčom akcie sa staliAkooznačuje IS vojenskú koalíciu vedenú Spojenými štátmi, ktorá bojovala proti extrémistom v Iraku a Sýrii.Podľa SITE je to prvýkrát, čo IS vykonal útok v stredoázijskom Tadžikistane. Odhaduje sa, že IS má v strednej Ázii okolo 10.000 prívržencov.Džihádisti z IS neposkytli ďalšie podrobnosti ani dôkazy, že útok skutočne vykonali. Prostredníctvom agentúry Amák sa pritom často hlásia k atentátom, pri ktorých sa prepojenie na IS nepodarí dokázať.K útoku na skupinu cyklistov došlo v nedeľu v okrese Dangara ležiacom juhovýchodne od Dušanbe, metropoly Tadžikistanu. Dve obete pochádzajú zo Spojených štátov, zvyšné zo Švajčiarska a Holandska. Na telách mŕtvych sa našli bodné rany, uviedlo Rádio Slobodná Európa (RFE/RL). Traja ďalší turisti zo Švajčiarska, Holandska a Francúzska utrpeli zranenia.Miestna rozhlasová stanica Rádio Ozodi zverejnila na svojej stránke podľa tadžickej agentúry Avesta video, na ktorom je údajne zachytený útok na skupinu zahraničných turistov v okrese Dangara. Na videu je vidieť vozidlo Daewoo Leganza, ktoré zrazilo niekoľko cyklistov, potom sa vrátilo a zrazilo ďalších.Auto mal riadiť 21-ročný Džafariddin Jusufov, obyvateľ mesta Norak (rusky Nurek). Jeho posádka potom z miesta činu ušla, vozidlo sa však vzápätí našlo v katastri neďalekej obce. Ministerstvo vnútra neskôr oznámilo, že pri pokuse o jej zadržanie boli usmrtené tri osoby vrátane Jusufova, napísala agentúra Avesta.