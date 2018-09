K útoku na sídlo ropnej spoločnosti v Tripolise sa prihlásil IS

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tripolis 12. septembra (TASR) - Extrémistická skupina Islamský štát (IS) sa prihlásila k zodpovednosti za pondelkový útok na sídlo Národnej ropnej spoločnosti v líbyjskom hlavnom meste Tripolis, pri ktorom zomreli dvaja ľudia.Teroristi z IS tak urobili v utorok večer prostredníctvom spriaznenej agentúry Amák, píše agentúra DPA.Niekoľko teroristov vtrhlo v pondelok do kancelárskej budovy ropnej spoločnosti. Jeden z nich odpálil výbušniny pripásané k svojmu telu. Ozbrojenci následne spustili v objekte streľbu a odpálili niekoľko náloží. Podľa správy DPA desať ľudí zranili.Pondelňajší útok sa uskutočnil iba niekoľko dní po tom, ako došlo k podpisu Organizáciou Spojených národov sprostredkovaného prímeria medzi tamojšími znepriatelenými frakciami.Posledná vlna bojov medzi militantnými skupinami vypukla v južnej časti Tripolisu 27. augusta a trvala vyše týždňa. Vyžiadala si desiatky mŕtvych a desiatky zranených, prevažne civilistov.Líbyu sužujú bezprávie a vláda polovojenských oddielov od roku 2011, keď v povstaní prišiel o život diktátor Muammar Kaddáfí. V dôsledku chaosu sa z tejto severoafrickej krajiny stal zároveň hlavný tranzitný bod pre migrantov snažiacich sa dostať do Európy.V súčasnosti je Líbya rozdelená medzi súperiace vlády a milície.