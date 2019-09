K výbuchu bomby pri meste Karbalá sa prihlásili bojovníci IS

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 22. septembra (TASR) - Teroristická organizácia Islamský štát (IS) sa v sobotu prihlásila k zodpovednosti za výbuch bomby v autobuse, pri ktorom v piatok blízko šiitského posvätného mesta Karbalá v strednom Iraku zomrelo 12 ľudí, píše agentúra AFP.Explózia nastala, keď mikrobus prechádzal cez kontrolné stanovište irackej armády medzi Karbalou a mestom Hilla. Všetci zabití boli civilisti, zomreli pri výbuchu a následnom požiari v mikrobuse. Zranenia utrpelo ďalších päť ľudí.Iracké bezpečnostné zložky v sobotu zadržali muža podozrivého z umiestnenia nálože do vozidla.Irak vyhlásil v roku 2017 víťazstvo nad extrémistickou sunnitskou organizáciou Islamský štát (IS), ale spiace bunky IS naďalej vedú povstanie a podnikajú občasné útoky po celej krajine.