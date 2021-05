K Zemi sa približujú kométy pozorovateľné aj malými ďalekohľadmi

K Zemi sa v týchto dňoch približujú periodické kométy 7P/Pons-Winnecke a 10/P Tempel 2. Patria do Jupiterovej rodiny komét. V máji a v júni budú jasnejšie ako 12. magnitúda a na oblohe ich bude môcť verejnosť pozorovať aj malými ďalekohľadmi. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej akadémie vied (SAV) Katarína Gáliková.





Periodická kométa 7P/Pons–Winnecke je považovaná za materskú kométu meteorického roja Júnové Bootidy. Historicky najúspešnejší objaviteľ všetkých komét Jean-Louis Pons ju objavil 12. júna 1819. Po tom, ako sa stratila, ju 9. marca 1858 na oblohe znovu našiel Friedrich A. T. Winnecke."Obežná doba tejto kométy je 6,31 roka a priemer jej jadra odhadujeme na 5,2 kilometra. Perihéliom prejde 27. mája a najbližšie k Zemi bude 12. júna," spresnil Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV a dodal, že vďaka tomu bude kométa v prvej polovici júna jasnejšia ako 10. magnitúda. Od mája do júna bude kométa 7P/Pons–Winnecke zo Slovenska pozorovateľná v druhej polovici noci. Jasnejšia ako 12. magnitúda bude až do polovice augusta.Májové a júnové rána si tesne pred východom Slnka možno spestriť aj pozorovaním periodickej kométy 10P/Tempel 2. Svoje meno dostala podľa astronóma Ernsta W. L. Tempela, ktorý ju objavil 4. júla 1873. Jej obežná doba je 5,3 roka a odhadovaný priemer jadra 10,6 kilometra."Jej perihéliová vzdialenosť je 1,41 astronomickej jednotky. Najbližšie popri Zemi prešla v roku 1925 vo vzdialenosti len 0,35 astronomickej jednotky. V roku 2026 sa k Zemi priblíži opäť, a to na vzdialenosť 0,41 astronomickej jednotky," doplnil astronóm. Astronomická jednotka je priemerná vzdialenosť Zeme od Slnka.