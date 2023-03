K životu bez cigariet treba mladých motivovať, nie ich zakazovať

BEZ VYUČOVANIA, V MALÝCH KOMUNITÁCH A BEZ PEDAGÓGOV

30.3.2023 (SITA.sk) - Žiadne výchovné koncerty, žiadne prednášky, ale deň bez vyučovania plný motivujúcich témy, príbehov a výziev od spíkrov z generácie tretieho tisícročia, teda 3K. To je H3KNISA, inovatívny a moderný koncept prevencie závislosti od fajčenia u stredoškolákov, ktorý má u tínedžerov a pedagógov veľký úspech. Na konci marca zavítal aj na Súkromnú strednú odbornú školu v Poprade-Veľkej a do konca školského roka navštívi aj školy v ďalších mestách.O tom, že s prevenciou je potrebné začať už na strednej škole svedčia aj čísla. Podľa prieskumov iniciatívy Na veku záleží, ktorá sa problematike fajčenia mladistvých a predaja cigariet maloletým venuje už takmer štvrťstoročie, na Slovensku fajčí približne pätina dospelej populácie a na prahu dospelosti má skúsenosti s fajčením polovica opýtaných tínedžerov. A keďže na mladých ľudí nefungujú ohľadom fajčenia príkazy, zákazy, ani mentorovanie, iniciatíva Na veku záleží sa vybrala na stredné školy s celodenným workshopom H3KNISA Témy, ktoré si tínedžeri žiadajú, sú ochotní počúvať od ľudí, ktorých sledujú na sociálnych sieťach, v médiách, ktorých život a smerovanie ich zaujíma a veľakrát by radi nasledovali ich príklad aj vo svojom živote. V škole by sa chceli učiť viac o financiách, ako začať podnikať, ako sa starať o svoje fyzické a duševné zdravie, o sebaláske, o zvládaní stresu a emócií, sexuálnej výchove, kritickom myslení, zdravej výžive, či ekológii. Najlepší vplyv na nich majú stále rodičia, hneď potom priatelia a ľudia, ktorí v živote niečo dosiahli.H3KNISA tak prináša do stredoškolákom mladých ľudí, ich rovesníkov, ako sú Bekim, influencer Matúš Okajček, Valentína Sedíleková z OZ Chuť žiť, Marek Mach a Simi Jurovatá z OZ Mladí, Maroš Mušinka a Juraj Smolík z OZ Prima, slowfashion influencerka LaFlorita, Filip Schlosser z Financopédie, Miška zo Sexuálnej výchovy, blogger Rado Hoppej Nie je túra bez Štúra, raper Lyrik H, tréner Marek Keveš, ale aj Filip a Viliam z Jovitepu, či Martin Jakubis z Haluškárne, ktorí rozbehli podnikanie na strednej škole.Osobné stretnutie s inšpiratívnymi rovesníkmi je pre stredoškolákov zážitkom a vďaka ich príbehom, skúsenostiam, úspechom i pádomTento školský rok si workshop H3KNISA vo vlastnej réžii zorganizujú ešte školy v Bratislave, Dolnom Kubíne, Zvolene, Nitre a v Prievidzi.