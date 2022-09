K životu treba pristupovať s pokorou a na nenávisť odpovedať láskou, uviedol Heger počas púte v Šaštíne (foto)

15.9.2022 - Už niekoľko storočí nás príbeh jednej ženy učí pristupovať k životu s pokorou a na nenávisť odpovedať láskou a trpezlivosťou. Na sociálnej sieti to napísal pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO). Doplnil, že spomenutý postoj neznamená akceptovať zlo, ale znamená to, že i v temnote máme byť svetlom.Premiér sa vo štvrtok zároveň zúčastnil na púti do Šaštínskej baziliky, kde sa k Panne Márii modlil. „V mojich modlitbách prosím, aby neustále držala patronát nad našou krajinou a Slovákmi v ťažkých časoch a skúškach, ktoré zažívame. Aby sme si preukazovali lásku. Aby sme verili v ľudskosť, úctu a dobro,“ zdôraznil Heger.Doplnil, že dôležité je aj preukazovať solidaritu, a to najmä v časoch, kedy u nášho suseda zúri vojna. Heger dodal, že prosil aj o nádej, že aj v bolesti a strachu dokážeme nájsť silu meniť veci k lepšiemu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem