K zodpovednosti ohľadom súkromného zariadenia IRIS sa nikto nehlási

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. júla (TASR) – Kto je zodpovedný za situáciu v súkromnom zariadení pre seniorov Iris na Heydukovej ulici v Bratislave, ostáva otázne. Zariadenie je momentálne zatvorené, klienti presťahovaní a dvaja zamestnanci sú vo väzbe, keďže klientom mali podávať rôzne lieky a liečivá, pričom na takéto úkony nemali odbornú spôsobilosť.Podľa mestskej časti je zodpovedný Bratislavský samosprávny kraj (BSK), ktorý mal jeho prevádzku povoliť. Ten sa ale bráni, že je len registrátorom a právo na kontrolu má len poskytovateľ dotácie, v tomto prípade Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. To zasa poukazuje na to, že z kompetenčnej a zriaďovateľskej roviny sú sociálne služby už viac ako 15 rokov v originálnej kompetencii samospráv.Staromestský starosta Radoslav Števčík hovorí o zanedbaní situácie.uviedol pre TASR Števčík.Mestská časť dokázala v rámci svojich zariadení umiestniť jedného klienta, viac voľných kapacít momentálne nemá. Jej sociálni pracovníci však príbuzným klientov IRIS–u ponúkli pomoc v domácnosti prostredníctvom terénnej opatrovateľskej služby. Podobne reagovala napríklad aj Petržalka či Ružinov.podotkol ružinovský starosta Dušan Pekár.Bratislavský kraj sa však bráni. Tvrdí, že v prípade, keď ide o súkromné zariadenie, je len registračným orgánom, ktorý takéto zariadenia po splnení zákonných podmienok musí zaregistrovať. To sa stalo 5. augusta 2015. Podľa hovorkyne Lucie Forman bolo zariadenie financované z rozpočtu rezortu práce, prípadne mestskej časti, podľa trvalého pobytu občana.zdôraznila Forman s tým, že z Úradu BSK neodišiel žiaden zainteresovaný zamestnanec, kým sa nepodarilo nájsť iné miesto pre všetkých 24 klientov zariadenia.Ministerstvo práce vo svojom stanovisku skonštatovalo, že situáciu ohľadom neziskovej organizácie IRIS a jej pôsobenia v oblasti sociálnych služieb sa zaoberá od jej vzniku 25. mája 2015, a to v rámci svojich kompetencií. Zároveň ale upozorňuje, že v niektorých oblastiach nie je vecne príslušné konať a niektoré kontroly môžu podliehať aj Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).povedala Daniela Rodinová z tlačového a komunikačného odboru MPSVR.Rezort však podľa hovorkyne vykonal na jar tohto roka v neziskovej organizácii finančnú kontrolu za rok 2016, kedy bolo v rámci finančného príspevku poskytnutých viac ako 107.000 eur. V roku 2017 ministerstvo dotáciu neposkytlo, keďže o ňu subjekt nepožiadal v zákonnom termíne.priblížila Rodinová s tým, že financovanie sociálnej služby je pre neziskovú organizáciu pre tento rok pozastavené a nebude na ďalšie štvrťroky tohto roka vyplatené. Aj ďalšia tohtoročná kontrola totiž zistila pochybenia. Aktuálne sa rieši taktiež v poradí druhý podnet v oblasti nevyplatenia preplatku za neposkytnutú sociálnu službu, a to z 2. júla tohto roka.V prípade kompetencií a zriaďovania rezort opätovne konštatuje, že sociálne služby sú už vyše 15 rokov v originálnej kompetencii samospráv.dodala Rodinová.