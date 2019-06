K zodpovednosti za teroristický útok v Tunisku sa prihlásil IS

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tunis 28. júna (TASR) - K zodpovednosti za simultánny útok dvoch samovražedných atentátnikov, ku ktorému došlo vo štvrtok v centre tuniskej metropoly Tunis, sa prihlásila extrémistická skupina Islamský štát (IS). S odvolaním sa na inštitút SITE, ktorý čerpal informácie z tlačovej agentúry Amaq, o tom vo štvrtok písala agentúra AFP.boli "bojovníci" IS, citoval inštitút SITE vyhlásenie, ktoré extrémisti zverejnili prostredníctvom spriaznenej tlačovej agentúry Amaq.Podľa ministerstva sa prvý samovražedný útočník krátko pred 11.00 h miestneho času (12.00 h SELČ) odpálil v blízkosti motorizovanej policajnej hliadky na rušnej Triede Charlesa de Gaulla v centre Tunisu, vo vzdialenosti približne 100 metrov od budovy francúzskeho veľvyslanectva. Pri tomto útoku jeden policajt prišiel o život a ďalší utrpel zranenia. Zranených bolo aj sedem civilistov.Približne v rovnakom čase sa druhý atentátnik vyhodil do vzduchu pred budovou veliteľstva protiteroristickej brigády v okrajovej časti tuniskej metropoly. V tomto prípade obete hlásené neboli.