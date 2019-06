Kabriolet Opel Cascada: Aj vďaka autu zažijete nezabudnuteľné leto

Nie je to však celkom tak, dnes nájdeme na trhu kabriolety za veľmi prijateľné ceny, na ktoré sa môžete spoľahnúť nielen počas horúceho leta. Jedným z nich je aj Opel Cascada, ktorý v sebe spája atraktívny dizajn, veľmi dobrú cenovú prístupnosť a spoľahlivé jazdné vlastnosti.

Opel Cascada vychádza z Astry

Máte pocit, že pri pohľade na Opel Cascada sa pozeráte na starého známeho? Nie je to nič prekvapivé, tento model nemeckej automobilky vychádza práve z populárnej Astry a nesie si so sebou aj niekoľko podobností s Insigniou. Opel o Cascade hovorí ako o 4-sedadlovom kabriolete strednej triedy, ktorý je predĺžený – v porovnaní s Astrou je dlhší až o 30 cm.

Dizajnérom sa podarilo v tomto modeli spojiť dynamiku a robustnosť tak, aby tieto dve, na prvý pohľad protichodné vlastnosti pôsobili spolu harmonicky. Ešte väčší husársky kúsok sa im však podaril so strechou – vozidlo vyzerá dobre nielen, keď ju má sklopenú, ale i zatiahnutú. A keď sme pri streche, vytiahnuť či zatiahnuť ju zvládnete už za 17 sekúnd, a to pri rýchlosti do 50 km/h.

Kabriolet a pohodlie? Opel ukázal, že to ide

Mnoho motoristov hovorí o kabrioletoch ako o frajerine, ktorá sa poriadne nedá použiť. Opel však ukázal, že sa mýlia. Minimálne pri Cascade, tento model dopraje pocit pohodlia aj na zadných sedadlách. Čo, priznajme si, nebýva bežnou praxou. Opel Cascada ponúka aj celkom slušnú porciu v batožinovom priestore – 380 litrov, takže zbaliť sa na menší rodinný výlet pre vás nebude problém.

A rodinná dovolenka? To už záleží od vašej šikovnosti a počtu dovolenkárov, myslite však na to, že pri stiahnutej streche príde kufor o 100 litrov zo svojej kapacity. Na druhej strane, zadné sedadlá sa dajú sklopiť, vďaka čomu zmestíte do batožinového priestoru aj náklad väčších rozmerov, konkrétne do dĺžky 1,8 m.

Opel Cascada v akcii

Cascada sa i v interiéri ponáša na Opel Astra, navyše za príplatok si môžete dopriať veľmi pohodlné sedadlá, dokonca i s ventiláciou, ktorá je pri kabrioletoch veľmi obľúbená. Čo sa týka technológií, nechýbajú bezpečnostné a asistenčné systémy, ako asistent pre rozjazd do kopca či podávač bezpečnostných pásov.

Trošku zamrzí slabšia intuitívnosť ovládania, ale i to je daň za jazdu bez strechy nad hlavou. Dobrou správou je, že tuhosť karosérie je takmer o polovicu lepšia ako pri svojom predchodcovi, vďaka čomu je auto na cestách stabilnejšie a nerobia mu problém ani ostrejšie zákruty. Najväčšou devízou Opel Cascada je cena, ktorá sa pohybuje už od 27-tisíc eur.

Chcete si vyskúšať kabriolet Opel Cascada na vlastnej koži, či skôr vejúcich vlasoch?