Kábulom otriasol výbuch, hlásia 50 zranených

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kábul 1. júl (TASR) - Najmenej 50 ľudí utrpelo v pondelok zranenia v dôsledku silnej explózie, ktorá otriasla afganským hlavným mestom Kábul, informuje agentúra AP.Výbuch nastal v čase, keď ulice mesta boli plné ľudí dochádzajúcich do práce. Na miesto explózie dorazili policajti a vyslali tam záchranku.Podľa policajta, ktorý sa vtedy nachádzal v oblasti útoku, pred budovou ministerstva obrany vybuchla v aute nastražená bomba. Následne militanti vbehli do najbližšej výškovej budovy nachádzajúcej sa na preplnenom trhovisku a odtiaľ začali strieľať na ministerstvo. Polícia a špeciálne afganské bezpečnostné zložky oblasť uzatvorili.Hovorca šéfa polície v Kábule mohol potvrdiť len výbuch, nebol si však istý terčom útoku ani typom výbušného zariadenia. Podľa jedného zdravotníka si výbuch vyžiadal najmenej 50 zranených.Kábul zažíva po sérii intenzívnych explózií pomerne pokojné obdobie. Zodpovednosť k mnohým z nich sa prihlásila tamojšia pobočka teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Hnutie Talian, ktoré tiež v Kábule podniklo množstvo útokov, vyhlásilo, že za útok nenesie zodpovednosť.K výbuchu v hlavnom meste došlo v čase prebiehajúcich mierových rokovaní Talibanu so Spojenými štátmi v katarskej Dauhe, ktoré sa začali v sobotu. Podľa viacerých expertov sa militanti domnievajú, že ich víťazstvá v bojoch by mohli posilniť ich pozície v politických rozhovoroch.