Káčer: Demokracia neprežije bez nezávislých a pluralitných médií, musia fungovať v bezpečnom prostredí

Služba demokracii

Bezpečnosť novinárov

Ochrana médií

4.11.2022 (Webnoviny.sk) - Demokracia neprežije bez nezávislých a pluralitných médií. Ich sloboda znamená, že novinári vykonávajú prácu bez zastrašovania, fyzických útokov či iného ohrozenia. Na medzinárodnej konferencii to v piatok konštatoval minister zahraničných vecí Rastislav Káčer , podľa ktorého novinári nemôžu byť vystavení rozhodovaniu, či budú odhaľovať pravdu a zverejnia článok, alebo si zachránia život.Zároveň vyjadril úctu všetkým novinárom a novinárkam, ako aj ďalším mediálnym pracovníkom, a poďakoval sa im za ich službu demokracii. V tlačovej správe o tom informovalo MZVEZ SR „Keď v roku 2018 na Slovensku za svoju prácu zaplatil životom Ján Kuciak, ktorý odhaľoval podvody a korupciu v našej spoločnosti, bol to zlomový moment pre nás všetkých. Nebola to len vražda dvoch mladých ľudí, novinára a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Bol to útok na naše hodnoty, na samotnú podstatu demokracie,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie s tým, že je našou povinnosťou zaručiť, aby mohli médiá fungovať v bezpečnom prostredí.Káčer vystúpil dnes vo Viedni na medzinárodnej konferencii „Bezpečnosť novinárov: Ochrana médií na ochranu demokracie“. Podujatie pri príležitosti 10. výročia prijatia Akčného plánu OSN pre bezpečnosť novinárov zorganizovalo Spolkové ministerstvo pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky v spolupráci s Organizáciou Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru ( UNESCO ) a Úradom vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR).Akčný plán OSN pre bezpečnosť novinárov tvorí súbor odporúčaní pre medzinárodné spoločenstvo, ktoré majú posilniť ochranu novinárov. Séria politických rezolúcií, vyhlásení a projektov OSN, UNESCO či regionálnych organizácií potvrdzuje, že ide o prioritnú tému ochrany demokracie a ľudských práv.Slovenská republika okrem politickej podpory pravidelne finančne prispieva na projekty Globálneho fondu UNESCO na ochranu médií a podieľa sa aj na programoch pre investigatívnych novinárov vo viacerých krajinách.