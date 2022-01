Kaczynski potvrdil kúpu izraelského spyvéru od NSO Group, politickí oponenti nemali byť sledovaní

Pegasus sa používa v boji proti zločinu

7.1.2022 (Webnoviny.sk) - Líder poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczynski uznal, že Poľsko kúpilo spyvér Pegasus od izraelskej firmy NSO Group. Poprel však jeho použitie na sledovanie politických oponentov.Vyjadril sa tak po spoločnom vyšetrovaní tlačovej agentúry The Associated Press (AP) a strediska pre kybernetickú bezpečnosť Citizen Lab pri Torontskej univerzite, ktoré zistilo sledovanie troch kritikov vlády týmto softvérom.Kaczynski v rozhovore pre pondelkové vydanie týždenníka Sieci, ktorého úryvky v piatok zverejnil spravodajský portál wPolityce.pl, uviedol, že Pegasus v súčasnosti používajú tajné služby v mnohých krajinách v rámci boja proti zločinu a korupcii.Program podľa neho predstavuje technologický pokrok oproti skorým monitorovacím systémom, ktoré neumožňovali službám monitorovať šifrované správy. „Bolo by zlé, keby poľské služby nemali takýto druh nástroja,“ skonštatoval.Zistenia AP a Citizen Lab nezávisle overila organizácia Amnesty International, ktorá potvrdila, že na senátora Krzysztofa Brejzu v roku 2019, keď viedol opozičnú kampaň do parlamentných volieb, použili spyvér viackrát.Správy, ktoré mu ukradli z mobilu boli upravené a štátom kontrolovaná televízia ich odvysielala v rámci očierňovacej kampane pred voľbami, ktoré tesne vyhrala PiS. Brejza teraz tvrdí, že voľby neboli spravodlivé, keďže vládna strana mala prístup k jeho taktickým myšlienkam a plánom jeho kampane.Správy o použití spyvéru na kritikov otriasli Poľskom a viedli k výzvam na zriadenie parlamentného výboru, ktoré by sledovanie vyšetril. Kaczynski však tvrdí, že neexistuje dôvod na zriadenie takéhoto výboru a sledovanie podľa neho tiež nezohralo žiadnu rolu vo výsledku volieb v roku 2019.„Nie je tu nič, žiadna skutočnosť, okrem hystérie opozície. Neexistuje žiadny prípad Pegasus, žiadne sledovanie. Žiadny Pegasus, žiadne služby, žiadne tajne získané informácie nehrali v predvolebnej kampani v roku 2019 rolu. Prehrali, pretože prehrali. Dnes by nemali hľadať takéto výhovorky,“ povedal politik.Okrem Brejzu sa podľa Citizen Lab stali terčmi Pegasusu právnik zastupujúci opozičných politikov v mnohých politicky citlivých prípadoch Roman Giertych a nezávisle zmýšľajúca prokurátorka Ewa Wrzosek.Kaczynského spojenci predtým popreli, že by Poľsko kúpilo a použilo Pegasus. Premiér Mateusz Morawiecki označil zistenia Citizen Lab a AP za falošné správy a naznačil, že trojicu mohla špehovať zahraničná spravodajská služba.Podľa médií Poľsko kúpilo Pegasus v roku 2017 za peniaze z takzvaného Fondu spravodlivosti, ktorý má pomáhať obetiam zločinov a pri rehabilitácii zločincov. Podľa vyšetrovania vysielateľa TVN a denníka Gazeta Wyborcza ho použil Ústredný úrad pre boj proti korupcii - špeciálna služba vytvorená pre boj s korupciou vo verejnom živote, ktorá je pod politickou kontrolou vládnej strany.„Verejné peniaze boli vynaložené na dôležitý verejný účel súvisiaci s bojom proti zločinu a ochranou občanov,“ vyjadril sa tiež Kaczynski.Od roku 2015 vyšli najavo desiatky prípadov zneužitia softvéru Pegasus, mnohé z nich vlani po vyšetrovaní globálneho mediálneho konzorcia, ktoré zistilo sledovanie novinárov, politikov, diplomatov, právnikov a ľudskoprávnych aktivistov vo svete. Sledovanie v Poľsku sa považuje za obzvlášť závažné pretože sa nestalo v represívnom režime, ale v členskom štáte Európskej únie.