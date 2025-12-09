|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 9.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Izabela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. decembra 2025
Kádár zo skupiny sátorovcov si nakoniec odpyká 20-ročný trest, súd zamietol odvolanie prokurátora
Najvyšší súd SR v utorok potvrdil trest 20 rokov väzenia pre člena zločineckej skupiny sátorovcov
Zdieľať
9.12.2025 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR v utorok potvrdil trest 20 rokov väzenia pre člena zločineckej skupiny sátorovcov Kristiána Kádára. Zamietol tak odvolanie prokurátora, ktorý pre neho požadoval trest 22 rokov. Špecializovaný trestný súd odsúdil Kádára v roku 2019 na trest 25 rokov väzenia, pričom Najvyšší súd SR mu následne pridal aj trest prepadnutia majetku.
Bol totiž uznaný za vinného za členstvo v zločineckej skupine a účasti na troch vraždách. Odsúdený, ktorý býva niekedy označovaný aj za "dvojku" skupiny, však uspel s návrhom na povolenie obnovy konania a následne mu ŠTS v auguste tohto roku uložil nový trest 20 rokov väzenia. Utorkové rozhodnutie NS SR je právoplatné.
Skupina sátorovcov páchala násilnú a ekonomickú trestnú činnosť v Dunajskej Strede, v okresoch Galanta a Komárno, ale aj na iných miestach na území Slovenska a Maďarska od roku 1999 až do roku 2010. Šéfa skupiny Lajosa Sátora zavraždili vlastní ľudia v decembri 2010 a jeho telo opakovane premiestňovali, aby ho polícia nenašla. Sátorovci súperili o priestor s gangom pápayovcov, ktorí v marci 1999 zomreli pri streľbe v bare Fontána v Dunajskej Strede. Strelcov si údajne objednal Sátor. Zločineckej skupine sa pripisuje zodpovednosť za smrť minimálne 80 ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Kádár zo skupiny sátorovcov si nakoniec odpyká 20-ročný trest, súd zamietol odvolanie prokurátora © SITA Všetky práva vyhradené.
Bol totiž uznaný za vinného za členstvo v zločineckej skupine a účasti na troch vraždách. Odsúdený, ktorý býva niekedy označovaný aj za "dvojku" skupiny, však uspel s návrhom na povolenie obnovy konania a následne mu ŠTS v auguste tohto roku uložil nový trest 20 rokov väzenia. Utorkové rozhodnutie NS SR je právoplatné.
Skupina sátorovcov páchala násilnú a ekonomickú trestnú činnosť v Dunajskej Strede, v okresoch Galanta a Komárno, ale aj na iných miestach na území Slovenska a Maďarska od roku 1999 až do roku 2010. Šéfa skupiny Lajosa Sátora zavraždili vlastní ľudia v decembri 2010 a jeho telo opakovane premiestňovali, aby ho polícia nenašla. Sátorovci súperili o priestor s gangom pápayovcov, ktorí v marci 1999 zomreli pri streľbe v bare Fontána v Dunajskej Strede. Strelcov si údajne objednal Sátor. Zločineckej skupine sa pripisuje zodpovednosť za smrť minimálne 80 ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Kádár zo skupiny sátorovcov si nakoniec odpyká 20-ročný trest, súd zamietol odvolanie prokurátora © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Poslanci NR SR schválili transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad
Poslanci NR SR schválili transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad
<< predchádzajúci článok
Úrad na ochranu oznamovateľov: Najnovší „pozmeňovák “nerieši všetky zásadné problémy, na ktoré poukázala Európska komisia
Úrad na ochranu oznamovateľov: Najnovší „pozmeňovák “nerieši všetky zásadné problémy, na ktoré poukázala Európska komisia