Káder FC Barcelona prejde radikálnymi čistkami, kufre si zbalia aj Suárez či Rakitič

Dôvodom môže byť vek

Koeman chce Messiho udržať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.8.2020 (Webnoviny.sk) - Ťažký vzduch v FC Barcelona po sezóne bez zisku trofeje potrebuje prečistiť a údajne sa tak začne diať už veľmi rýchlo.Po trénerovi Quiquem Setiénovi a športovom riaditeľovi Éricovi Abidalovi by si mali zbaliť veci aj štyria dosiaľ dôležití hráči zväčša základnej zostavy - útočník Luis Suárez , stredopoliari Ivan Rakitič Arturo Vidal aj obranca Samuel Umtiti Nový tréner Ronald Koeman už údajne telefonicky informoval všetkých štyroch, aby si hľadali nové kluby, lebo čoskoro v tom barcelonskom skončia. Uviedol to srbský denník Blic odvolávajúc sa na britský The Guardian.Ak toto myslí Ronald Koeman vážne, tak zrejme spoločným menovateľom odchodu veľkej štvorky môže byť vek. S výnimkou Umititho (26) majú ďalší traja 32 - 33 rokov.Najväčšie meno na zozname nechcených je Suárez, uruguajský útočník prišiel na Camp Nou v roku 2014 a odvtedy v 283 zápasoch nastrieľal 198 gólov, drvivú väčšinou po spolupráci so superhviezdou tímu Lionelom Messim Celkovo toto kvarteto hráčov odohralo v A-tíme FC Barcelona spolu 805 zápasov.Rovnaký zdroj uvádza, že ďalšie trio tridsiatnikov Gérard Piqué Sergio Busquets by malo zotrvať v FCB, aj keď sa tiež špekuluje o ich odchode.Veľkou neznámou zatiaľ zostáva dlhoročný líder Lionel Messi. Charizmatický Argentínčan údajne povedal Koemanovi, že na jeho rozhodnutí opustiť klub jeho života po 20 rokoch sa nič nemení, ale časť španielskych médií sa prikláňa k jeho zotrvaniu a naštartovaniu ešte jednej úspešnej barcelonskej éry s Messim, hoci má už 33 rokov."Stále je pod zmluvou a najmä je to výborný futbalista. Budem s ním ešte hovoriť," vyjadril sa tréner Koeman.Niekdajší úspešný holandský reprezentant krátko po svojom príchode ku kormidlu FCB vyhlásil, že s Messim ráta ako s nosným pilierom nového futbalového projektu v klube, ktorý v uplynulej sezóne nezískal žiadnu trofej a na jej konci utŕžil vo štvrťfinále Ligy majstrov od Bayernu Mníchov hanebný debakel 2:8.