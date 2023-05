Káder FC Liverpool opustia po sezóne štyria hráči, ktorí prispeli k zisku dvoch trofejí, je medzi nimi aj Firmino

Sezóna nie je vydarená

Firmino bol často zranený

19.5.2023 (SITA.sk) - Po skončení aktuálnej sezóny 2022/2023 nebude v anglickom futbalovom klube pokračovať štvorica hráčov, ktorá pomohla mužstvu "The Reds" k celkovému triumfu v Lige majstrov v roku 2019 aj k titulu v Premier League o rok neskôr.Nové zmluvy nedostanú od vedenia klubu z Anfieldu Roberto Firmino James Milner ani Alex Oxlade-Chamberlain."Všetci štyria začnú nové kapitoly vo svojich kariérach po skončení tejto sezóny. Počas pôsobenia v tíme mu pomohli získať dve z najcennejších trofejí vo futbale. Ďakujeme im a ceníme si všetko, čo pre nás urobili," uviedol FC Liverpool v oficiálnom stanovisku.Zverenci nemeckého trénera Jürgena Kloppa zďaleka nezažívajú takú vydarenú sezónu ako bola tá predošlá, v ktorej reálne bojovali o trofej v štyroch súťažiach.V súčasnosti sa snažia zabezpečiť si účasť v jesennej skupinovej časti Ligy majstrov 2023/2024. V tabuľke Premier League sú na piatej priečke so stratou jedného bodu na štvrtý Manchester United aj tretí Newcastle United, no odohrajú už len dva zápasy a ich súperi tri.Brazílsky útočník Firmino odohral v tejto sezóne za FC Liverpool spolu 33 zápasov a strelil v nich 11 gólov, často bol zranený a na lavičke náhradníkov.Stredopoliar Keita z africkej Guiney absolvoval iba 13 duelov vo všetkých súťažiach, anglický stredopoliar Milner zaznamenal jednu gólovú prihrávku v 41 stretnutiach a jeho krajan Oxlade-Chamberlain nastúpil v strede poľa len do 13 súbojov s jedným presným zásahom.