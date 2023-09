Káder Slovana sa po postupe do EKL nerozšíri, ale zúži. Do Rzeszówa odchádza Da Silva

Ženevský rodák je hráčom Slovana od septembra 2021, predtým hral v Žiari nad Hronom za FK Pohronie. Za bratislavský klub absolvoval 20 ligových štartov a šesť duelov absolvoval v EKL 2021/2022. Jesennú časť predchádzajúcej sezóny strávil na hosťovaní v Michalovciach.





4.9.2023 (SITA.sk) - Úradujúci slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava po postupe do skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy 2023/2024 káder nerozšíril, ale zúžil.Na hosťovanie do konca ročníka do poľského Rzeszówa totiž poslal 24-ročného švajčiarskeho ofenzívneho univerzála Adlera Da Silvu. Referuje o tom oficiálny web "belasých"."Adler Da Silva bude do júna 2024 hosťovať v Stal Rzészow, ktorý je účastníkom druhej poľskej ligy. Súčasťou dohody medzi klubmi je aj opcia na trvalý prestup hráča," uviedol Slovan.