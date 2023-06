Kadyrov chcel len priliať olej do ohňa a s nezvestným švagrom už nadviazal kontakt

Ukrajinská rozviedka

Nevedel sa spojiť so švagrom

15.6.2023 (SITA.sk) - Čečenský vodca Ramzan Kadyrov vyhlásil, že opäť nadviazal kontakt so svojím nezvestným švagrom bojujúcim na Ukrajine.V súvislosti s tým dokonca neváhal požiadať o pomoc ukrajinskú rozviedku. Na Telegrame Kadyrov uviedol, že Adam Delimchanov je „živý a zdravý a nie je ani zranený“. Referuje o tom portál Ukrajinská pravda.Kadyrov tvrdil, že od začiatku vedel, že správy o zranení Delimchanova sú falošné, ale rozhodol sa „priliať olej do ohňa“, aby „všetkým, najmä Ukrajincom, ukázal, do akej miery ich médiá klesli“.Skutočnosť, že o zranení Delimchanova predtým informoval televízny kanál Zvezda prevádzkovaný ruským ministerstvom obrany, už nespomenul.Kadyrov predtým vo vyhlásení na Telegrame uviedol, že so švagrom, ktorý velí ruským silám na Ukrajine, sa nevie spojiť odvtedy, ako Ukrajinci zasiahli viaceré ruské pozície na frontovej línii na juhu a východe Ukrajiny.Delimchanov velí jednotkám zo severokaukazskej pobočky Rosgvardie. Momentálne je členom ruskej vládnej strany Jednotné Rusko. V minulosti po rozpade Sovietskeho zväzu však bojoval za nezávislosť Čečenska.