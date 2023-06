Kadyrov sa postavil na stranu Putina. Táto vzbura musí byť potlačená, vyhlásil

24.6.2023 (SITA.sk) - Vodca čečenských síl Ramzan Kadyrov označil „Prigožinov zradný pochod" za „nôž do chrbta" a vyhlásil, že čečenskí bojovníci „sa už vydali do oblastí napätia".Vojna nie je „časom na vyjadrovanie osobných sťažností," povedal Kadyrov s odkazom na dlhodobý spor medzi šéfom ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenijom Prigožinom a ruským ministerstvom obrany.„Ide o vojenskú vzburu. Pre takéto činy neexistuje ospravedlnenie. Úplne podporujem každé slovo Vladimira Putina ," povedal čečenský líder. „Táto vzbura musí byť potlačená, a ak si to vyžaduje tvrdé opatrenia, tak sme pripravení," pohrozil. Informuje o tom web news.sky.com.