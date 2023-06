Kadyrovci sú viac aktívni na sociálnych sieťach ako na bojisku, sú to „instawarriors,“ tvrdí čečenský veterán

Wagnerovci plytvajú zásobami

S bojovníkmi Kadyrova sa nestretol

Nezávislí Čečenci bojujú proti Rusku

29.6.2023 (SITA.sk) - Na ukrajinskej strane sa vo vojne s Ruskom rozhodli bojovať aj Čečenci túžiaci po nezávislosti a nenávidiaci Moskvu.Ako v rozhovore pre Kyiv Independent povedal 43-ročný čečenský veterán Aslan Očerchadžiev, nedostávajú od Ukrajincov žiadnu finančnú podporu ani rozkazy. S ukrajinskou armádou sa však podľa neho dobre koordinujú, pričom sa spoliehajú na dobrovoľníkov a darcov, medzi ktorých patria občania Ukrajiny a Čečenska.Bojovníci okolo Očerchadžieva sa zapojili do bojov pri Bachmute, v ktorých Ukrajinci pravdepodobne plánovali čo najviac vyčerpať ruské sily vrátane žoldnierov z Wagnerovej skupiny Práve jej šéf Jevgenij Prigožin v nedávnych týždňoch viackrát verejne apeloval na Kremeľ, aby mu dodal viac munície, no Očerchadžiev tvrdí, že wagnerovci by mali dosť zásob, keby nimi neplytvali.„Aj keď Prigožin vystupoval a kričal 'dajte mi muníciu', nebol tam žiadny skutočný hlad po munícii. Problém bol v tom, že použili šesťkrát viac munície, ako sa takticky a rozumne žiada. Ukrajincov len zasypávali nábojmi. A v týchto podmienkach sa Ukrajinci stále bránili,“ povedal Očerchadžiev, ktorý sa k čečenským bojovníkom pridal po prvej čečenskej vojne a na Ukrajinu pricestoval z Nórska, kde žije.Očerchadžiev vraví, že situácia sa v ostatnom čase dosť zmenila.„Teraz sa územie opäť otvorilo a oni musia brániť celý front, musia brániť kraje, musia brániť Luhanskú oblasť... Kontrola tejto obrovskej línie bude pre Rusko veľmi náročná výzva.“Tvrdí, že na Ukrajine už čelil Rusom, ale s bojovníkmi čečenského vodcu Ramzana Kadyrova lojálneho Moskve sa zatiaľ nestretol. Kadyrovovci sa v doterajšom priebehu vojny zviditeľnili skôr veľkohubými vyhláseniami a väčšou aktivitou na sociálnych sieťach než na bojisku.„Nestretli sme sa s nimi. My sme boli v nultej, prvej a druhej línii, zatiaľ čo oni niekde v tretej alebo piatej, skrátka ďaleko... Instawarriors. Niekedy sa stratili, inokedy sa dostali do zajatia alebo zomreli pod delostrelectvom.“Očerchadžiev zároveň podotýka, že označenie „Čečenci“ má vo svete značne pejoratívny význam najmä vďaka ruskej propagande, ktorá ich vykresľuje ako radikálnych zločincov, prípadne mnohí ľudia všetkých hádžu do jedného vreca s kadyrovovcami.„Áno, je to pre nás nepríjemné. Prišli sme sem z tichých životov, aby sme riskovali naše krky. Myslím si, že to musí svetu ukázať, že keď sú Čečenci skutočne nezávislí, vyberajú si túto stranu,“ skonštatoval na záver.