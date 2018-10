Kafka myslel na hetrik, hernú pohodu priniesla spolupráca s Netíkom

Na archívnej snímke vpravo hráč HC Košice Petr Kafka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Košice 20. októbra (TASR) - Hokejisti HC Košice naďalej držia krok s HKM Zvolen na čele tabuľky. Do hernej pohody sa dostalo viacero očakávaných lídrov, vrátane českej dvojice Petr Kafka - Tomáš Netík. Prvý menovaný je so štyrmi gólmi najlepší tipsportligový strelec v presilovkách, spoluprácu so skúseným krajanom si pochvaľuje.Košičania dosiahli v 13. kole TL najvyššie víťazstvo v doterajšom priebehu, keď na domácom ľade rozdrvili Detvu 7:1. Po góloch Šoltésa a Žitného v 3. minúte vystriedal brankára Romana Petríka Dominik Riečický. Toho ešte v prvej tretine dvomi gólmi privítal Petr Kafka, keď dvakrát skóroval v presilovkách.uviedol Kafka pre TASR.Pre 29-ročného krídelníka to bol prvý dvojgólový zápas v sezóne. Po druhom zásahu v 15. minúte mal ešte dostatok času na skompletizovanie hetriku, ďalšie ofenzívne manévre so spoluhráčmi Netíkom a Jakubom Sujom však už ku gólu neviedli.Tréneri košického tímu v úvode sezóny hľadali optimálne zloženie útočných dvojíc či trojíc. Po prvej pätine súťaže sa zdá, že duo Kafka - Netík by mohlo fungovať. Rodáci z Prahy si rozumia, najmä v presilovkách predstavujú pre súperov veľkú hrozbu. Kafka v nich presne mieril štyrikrát, Netík má zatiaľ na konte tri presilovkové góly.priznal Kafka.Aj v prvej polovici sezóny 2017/18 sa mu bodovo darilo, potom však prišiel útlm. V záverečných desiatich zápasoch základnej časti získal iba dva body za asistencie. Útočník sprevádzaný povesťou strelca chce tentoraz stabilizovať svoju výkonnosť, smelú ambíciu podporil vydareným úvodom sezóny.poznamenal Kafka.