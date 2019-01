Kagawa ide z Borussie na hosťovanie do AS Monaco

Šinji Kagawa Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 30. januára (TASR) - Japonský futbalový stredopoliar Šindži Kagawa odchádza z Borussie Dortmund na hosťovanie do trápiaceho sa francúzskeho AS Monaco. Informovali o tom v stredu nemecké médiá.Dvadsaťdeväťročný japonský reprezentant bude u "kniežat", ktoré sa potácajú v zóne zostupu, do konca sezóny. V tomto ročníku odohral za lídra nemeckej Bundesligy len jeden zápas. V roku 2012 prispel k zisku double BVB, následne odišiel na dva roky do Manchestru United. V roku 2014 sa vrátil do Vestfálska, no momentálne nemá dôveru trénera Luciena Favreho. Informovala agentúra DPA.