Kajakár Grigar a singlistka Maceková obsadili na MSJ siedme miesta

Na snímke slovenský reprezentant Jakub Grigar. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Finálové výsledky



C1 ženy do 23 rokov: 1. Nadine Weratschnigová (Rak.) 94,37 (2), 2. Kimberley Woodsová (V. Brit.) 98,17 (0), 3. Noemie Foxová (Austr.) 99,18 (2), ..., 7. Simona MACEKOVÁ 152,78 (52), ..., v semifinále 16. Monika ŠKÁCHOVÁ 112,18 (4), 17. Simona GLEJTEKOVÁ 113,11 (4)



K1 muži do 23 rokov: 1. Jakob Weger (Tal.) 77,22 (0), 2. Bradley Forbes-Cryans (V. Brit.) 77,26 (0), 3. Erik Holmer (Švéd.) 80,85 (2), ..., 7. Jakub GRIGAR 91,58 (0), ..., v semifinále 26. Jakub STANOVSKÝ 87,76 (2), 30. Andrej MÁLEK (všetci SR) 90,32 (2)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ivrea 22. júla (TASR) - Dve finálové umiestenia si na MSJ v talianskom meste Ivrea vypádlovali slovenskí slalomári na divokej vode, zhodne v kategórii do 23 rokov, keď singlistka Simona Maceková a kajakár Jakub Grigar obsadili siedme miesta.Značné ambície mal obhajca prvenstva Jakub Grigar, no tentoraz na najlepších nestačil. Vlani bol v Čunove zlatý, rovnako ako predvlani v Krakove, titul však do tretice nezískal a nerozšíril si tak impozantnú zbierku, vrátane dvoch individuálnych titulov medzi juniormi štvornásobnú.Singlistka Maceková doplatila na vynechanú 14. bránku, a tak ju mohlo uspokojiť aspoň finálové umiestenie. Grigar síce ukázal čistú jazdu, oproti medailistom však podstatne pomalšiu a aj v semifinále zajazdil oveľa lepší čas (81,74).