Kakaový nápoj prospieva v každom veku

Trocha z histórie

Priaznivé účinky kakaa na organizmus

Kakaový nápoj v modernej dobe

3.12.2019 (Webnoviny.sk) - Zachmúrená jeseň a prichádzajúca zima spôsobuje mnohým ľuďom melanchóliu a zlú náladu. Dobrou správou je, že existujú spôsoby, vďaka ktorým si s apatiou rýchlo poradíte. Jedným z nich je pravidelné pitie kakaového nápoja. Poznáme ho už od detstva, pijeme ho teplé aj studené, ráno alebo kedykoľvek v priebehu dňa. Okrem toho, že je zdraviu prospešné, obsahuje aj látky, ktoré dokážu priaznivo vplývať na našu náladu a koncentráciu.Ako prvý priniesol do Európy kakaové bôby už v 16. storočí Krištof Kolumbus, avšak žiadnu slávu s nimi nezožal. Receptúra a nástroj na výrobu kakaového nápoja sa v Európe objavili až o niekoľko rokov neskôr, a to vďaka známemu dobyvateľovi Hernánovi Cortézovi. Po tom, čo predstavil nápoj dochutený cukrom a vanilkou španielskemu dvoru sa tento recept veľmi rýchlo rozšíril. Najskôr iba v samotnom Španielsku, kde sa ho podarilo tajiť pred svetom až do roku 1606. Potom sa ho podarilo previezť do Talianska, neskôr do Francúzska a následne sa kakao začalo šíriť do celého sveta.Kakao je bohaté na minerály ako sú vápnik, horčík a fosfor. Už sme spomínali, že tieto minerály pozitívne vplývajú na našu náladu, lebo miernia únavu a mieru vyčerpania. Fosfor, okrem toho, prispieva k udržaniu normálneho stavu kostí a zubov a je potrebný pre zdravý rast a vývoj kostí u detí. Deťom prospieva aj železo, ktoré kakao takisto obsahuje, pretože prispieva k rozvoju ich poznávacích funkcií. Kakao je však bohaté aj na vitamíny, konkrétne A, E a tiež vitamíny zo skupiny B. Takisto obsahuje antioxidanty a flavonoidy. Obsahuje aj látku teobromín, ktorý má priaznivé účinky v prípadoch chronického kašľa, ale má aj mnoho ďalších prospešných vlastností.Moderná doba, ktorá káže šetriť časom, priniesla na trh rozpustné kakao, ktoré si okamžite získalo svojich priaznivcov.