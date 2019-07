Kalavská ani Kamenický sa nechystajú na spoluprácu s Druckerom

Na archívnej snímke Tomáš Drucker. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 3. júla (TASR) - Na spoluprácu s exministrom zdravotníctva a vnútra Tomášom Druckerom sa nechystá ani ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD), ani minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Povedali to po stredajšom rokovaní vlády.povedal Kamenický. Na otázku, ako by reagoval v prípade ponuky od Druckera odpovedal, že je členom predsedníctva Smeru-SD a ponuku neočakáva." skonštatoval.Kalavská vylúčila, že by ju Drucker do strany pozýval." dodala s tým, že sa chce vrátiť k lekárskej profesii. Podľa svojich slov už na začiatku ministerskej profesii povedala, že je v prvom rade lekárka. "" vysvetlila.Drucker počas tohto týždňa zverejnil na sociálnej sieti video, v ktorom avizuje, že v lete sa chce venovať debatám o konkrétnych predstavách, ako zlepšiť Slovensko. Vo februári tohto roka pre TASR povedal, že nová strana, ktorú zamýšľa, môže byť úspešná. Podľa svojich slov by chcel v politike viac normálnosti a ľudí, ktorí sú schopní riešiť problémy, nie o nich iba rozprávať.