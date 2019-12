Kalavská: Demisiu som podala hlavne pre exponované vyjadrenia R. Fica

Na archívnej snímke ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 11. decembra (TASR) - Bratislava 11. decembra (TASR) - Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) podala demisiu hlavne pre exponované vyjadrenia predsedu Smeru-SD na jej osobu. Povedala to novinárom po stredajšom rokovaní vlády. Dodala tiež, že možno by bolo najlepšie, keby rezort po jej odchode viedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).Kalavská podľa svojich slov neľutuje, že šla do politiky, je to podľa nej výborná skúsenosť. Vrátiť sa chce do medicínskej profesie.odpovedala na otázku, či sa bude ešte angažovať v politike. Svoje pôsobenie vo funkcii zhodnotila ako úspešné.Ministerka novinárom potvrdila, že najväčší problém mala s Ficom. Ten sa napríklad ešte v lete tohto roka vyjadroval, že stratifikáciu podporí len ako ústavný zákon. Vtedy ministerke odkázal, že má držať dohodu a ak jej návrh neprejde, mala by uvažovať o svojej politickej budúcnosti. Viackrát zopakoval, že pri stratifikácii vníma Smer-SD hlavne riziko rušenia oddelení.Podpredseda Smeru-SD a vlády Richard Raši v reakcii na Kalavskej demisiu uviedol, že v takýchto momentoch možno treba mať viac politickej skúsenosti a výsledok by mohol byť iný.skonštatovala s dôrazom na to, že neodišla z funkcie len pre odmietnutie stratifikácie.Ministerka zdravotníctva sa rozhodla podať demisiu v pondelok (9. 12.). Pre tento krok sa rozhodla po tom, ako vláda 4. decembra stiahla návrh reformy nemocníc, tzv. stratifikáciu, z rokovania parlamentu. Demisia Kalavskej zatiaľ nebola doručená do Kancelárie prezidenta SR.Premiér povedal, že jej rozhodnutie odstúpiť z funkcie berie na vedomie. Zároveň sa Kalavskej poďakoval za všetko, čo rezort pod jej vedením urobil pre ľudí. Rovnako dodal, že v blízkom čase oznámi prezidentke SR Zuzane Čaputovej, koho navrhne poveriť riadením rezortu.